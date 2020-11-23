«Роснефть» совершенствует компьютерное моделирование нефтедобычи

Специалисты научного института «Роснефти» «РН-БашНИПИнефть» (основной разработчик программного обеспечения «Роснефти») разработали промышленный симулятор для моделирования технологических операций на скважинах с применением гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Разработка направлена на обеспечение технологической независимости «Роснефти» от импортных разработок в области компьютерного моделирования.

Эта технология позволяет осуществлять проектирование, контроль выполнения и анализ операций ГНКТ, а также решать задачи поиска оптимальных параметров конструкции скважины на стадии планирования разработки нефтегазовых месторождений. Компьютерный симулятор проходит апробацию на месторождениях «Роснефти» для последующего внедрения во всех технологических процессах, где применяется технология ГНКТ.