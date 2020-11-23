ФНС становится невидимой

Уже сегодня, заявил министр финансов Антон Силуанов, налоговая служба становится не фискальным органом, а органом сервисов государства. «И делается это абсолютно суперсовременно», — подчеркнул он в эфире программы «Воскресный вечер» на «России-1».

На службе государства

«Наша сейчас задача в том, чтобы эту практику, когда налоговой службы не видно и не чувствуется, но налоги идут и пополняют казну государства, вот эту функцию надо расширять. Поэтому еще раз повторюсь, фискальная функция важна для того, чтобы мы могли финансировать дороги, здравоохранение, образование и так далее, но важно, как это делается. А как это делается, во многом зависит от инновационности этой службы», — поделился мыслями министр финансов, отметив, что работа ведомства зависит от инноваций и IT-решений.

По его сравнению, ФНС на государственном уровне желала бы примерить на себя роль Сбербанка, позиционирущего себя как самый современный цифровой банк. «Успех Сбербанка, успех налоговой службы в чем? Инновации, крутые сервисы, которые построены были на основе последних IT-решений», — заметил глава Минфина.

Он подчеркнул при этом, что ФНС получает большой объем информации через контрольно-кассовую технику. «Это такой массив информации, который позволяет делать шикарные аналитические решения, нам некоторые ведомства, которые сегодня собирают информацию, просто уже становятся ненужными», — отметил министр.

Эффективность государственной налоговой политики полностью зависит от качества работы главного налогового органа страны — ФНС, признает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Изменения, которые произошли в деятельности Федеральной Налоговой Службы за последние 10 лет, могут служить эталоном создания современной системы регулирования и контроля. Процесс совершенствования деятельности налоговых органов шел непросто. Люди, занимающиеся реальным бизнесом и простые граждане — это хорошо помнят.

Однако результат, который мы сегодня наблюдаем, с лихвой окупает все сложности, через которые пришлось пройти предпринимателям, гражданам, да и самим работникам налоговых инспекций, полагает аналитик. Так, на базе современных технологий создана эффективная система по сбору налогов. Уровень финансовой дисциплины субъектов экономической деятельности вырос в разы. До пандемии наблюдалась абсолютно положительная динамика собираемости налогов. Конечно, по итогам 2020 года, по объективным причинам, скорее всего, произойдет определенное сокращение налоговых поступлений, но то, что налоговая система в этой непростой ситуации работает практически безупречно не вызывает сомнений.

Особо следует отметить, говорит Анатолий Гожий, что повышения прозрачности деятельности ФНС и создание удобных дистанционных сервисов взаимодействия с налогоплательщиками, значительно упростило взаимодействие предпринимателей и населения с налоговыми органами. Расширение возможностей по урегулированию налоговых споров позволило значительно сократить количество налоговых правонарушений, вызванных недопониманием и ошибками. Так, например, за первое полугодие 2020 года количество налоговых правонарушений снизилось на 15%. Конечно, общая сумма ущерба остается значительной, но это уже связано с откровенной недобросовестностью определенной категории налогоплательщиков.

Перевод большей части деятельности ФНС в дистанционный режим, не только делает взаимодействие налогоплательщиков с налоговиками удобнее, но и снижает административную нагрузку, когда выездные проверки осуществляются уже на основе скрупулезного анализа финансовой отчетности. Особую актуальность дистанционный контроль налоговых служб приобретает в период пандемии.

И, конечно, ФНС органично встраивается в единую систему государственных органов, добавляет Гожий. Систему, которая формируется на основе современных технологий, обеспечивающих эффективное дистанционное взаимодействие всех структур. Но в рамках этого симбиоза Налоговая служба остается самодостаточной структурой, решающей свои собственные фискальные задачи по наполнению бюджета и эффективному взаимодействию с налогоплательщиками.

Противоречивая активность

Федеральная налоговая служба действительно находится на передовых позициях в плане использования современных технологий для выполнения своих функций, признает и главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Её сервисы в большинстве случаев удобны и информативны для налогоплательщиков за счёт IT-решений и коммуникаций. С другой стороны, использование big data, обширных баз данных, аналитической информации об экономическом состоянии, взаимодействий и платежей налогоплательщиков позволяет совершенствовать администрирование налогов. ФНС достаточно успешно сужает возможности незаконного ухода от налогов.

Безусловно, уверен аналитик, такая работа службы необходима в условиях резкого уменьшения поступлений в бюджет из-за падения экономики. Государство дало ФНС фактически карт-бланш на действия по пополнению казны. Но налоговая система в России очень сложна, во многих случаях внутренне противоречива и позволяет различно трактовать те или иные конкретные случаи. Система направлена практически исключительно на фискальные функции и мало стимулирует развитие экономики.

Поэтому эффективность работы ФНС противоречива, заключает Марк Гойхман. Она кажется относительно позитивной для казны, но оборачивается зачастую сложностями даже для законопослушного бизнеса. Суды же преимущественно встают априори на сторону налоговиков. Фактическое усиление налоговой нагрузки на предприятия и население в текущем году (увеличение НДС, налога на имущество, НДФЛ и пр.) совпало со снижением доходов налогоплательщиков из-за пандемии. Рост налоговой нагрузки в кризис — плохой способ его преодоления.