Ученые разработали новую технологию по выращиванию алмазов

Международной команде ученых под руководством физиков из Австралийского национального университета впервые удалось создать искусственный алмаз при комнатной температуре, передает пресс-служба вуза. При выращивании камня применялась новая технология, которая состоит в применении скручивающей или скользящей силы, что заставляет атомы углерода смещаться, образовывая алмаз. Новый метод позволяет изготавливать драгоценные камни в лаборатории за считанные минуты и при комнатной температуре.

«Природные алмазы обычно образуются в течение миллиардов лет, примерно на глубине 150 км, где высокое давления и температуры выше тысячи градусов Цельсия», - сообщил профессор Джоди Брэдби. Он добавил, что его команде удалось обойти эти ограничения.

Ученые научились выращивать алмазы достаточно давно, однако для создания камня требовались высокое давление и температура, новая технология позволяет вырастить алмаз просто в помещении «при нормальной комнатной температуре», добавляет ученый. Ноу-хау делает этот драгоценный камень еще более дешевым и доступным и открывает двери к промышленному производству различных алмазов для любых нужд, резюмирует профессор.