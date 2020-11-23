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В Госдуме оценили возможность введения жёстких ограничений в Москве из-за COVID-19

Москва, 23.11.2020

Максим Зайцев – заместитель председателя комитета по образованию и науке нижней палаты российского парламента – оценил возможность введения жёстких ограничений в Москве из-за COVID-19.

По его мнению, в настоящее время отдельные жёсткие ограничения в столице не требуются. При этом он подчеркнул, что необходимо заниматься пропагандой ношения масок и перчаток и максимально ограничить людей в возможности ходить в публичные места, передаёт РИА Новости.

Депутат Госдумы также пояснил, что в Москве сейчас нет дефицита коек в больницах, а большинство случаев коронавируса протекает либо без симптомов, либо в очень легкой форме. Поэтому, как убеждён Зайцев, столичная медицина вполне может справиться с ситуацией.

«Надо здесь отталкиваться от позиции медиков, а не от общего числа заразившихся. 6 тыс. новых больных ежесуточно на 15-миллионый город – это те цифры, которые требуют введения срочного локдауна», – резюмировал он, добавив, что нагрузка на медицинскую систему столичного региона сейчас ещё не предполагает введения жестких ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что по его мнению, рост новых случаев коронавируса в стране прекратится только после того, как 60-70% от всего населения РФ переболеет в той или иной форме COVID-19.

«В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить прирост, что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек», – подчеркнул он.

Напомним, по данным оперативного штаба, в России суточный прирост составил 25 173 новых случаев COVID-19. Это очередной антирекорд с начала распространения эпидемии в стране. До этого максимальный показатель был зарегистрирован 21 ноября - 24 822 случая. В общей сложности в стране выявлено уже 2 млн 114 502 эпизода коронавируса.

На первом месте среди регионов по число новых случаев ковид остается Москва – в столице 6866 новых диагнозов. На втором месте по-прежнему находится Санкт-Петербург (+2926), на третьем Московская область (+971). В пятерке Нижегородская область (+447) и Свердловская область (+389).

В десятке Архангельская область (+353), Красноярский край (335), Карелия (+333), Воронежская область (+313) и Хабаровский край (+311).

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