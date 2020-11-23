В Кремле рассказали при каких условиях поздравят избранного президента США

Кремль поздравит избранного президента США только после завершения всех судебных исков, а также, когда о победе на выборах определенного кандидата будет объявлено официально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Должен быть объявлен избранный президент, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски», - заявил Песков. Он заверил, что при соблюдении данных условий можно будет подводить «официальные итоги». По мнению чиновника, «очевидно, что пока этого не произошло».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поздравил победителя выборов в Соединенных Штатах, поскольку необходимо дождаться урегулирования всех юридических деталей. Он также напомнил, что четыре года назад многие после очередных выборов в США поздравляли Хиллари Клинтон, а позже выяснилось, что победил Дональд Трамп.