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В Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военный и ранен российский миротворец

Москва, 23.11.2020

В результате подрыва на мине азербайджанский погиб военнослужащий, а офицер российского контингента миротворческих сил и четверо сотрудников МЧС Нагорного Карабаха получили ранения, сообщили в Минобороны России.

Совместная группа, состоящая из российских миротворцев, азербайджанских военнослужащих, сотрудников МЧС Нагорного Карабаха и Международного Комитета Красного креста, вели поиск тел погибших в Тертерском районе Карабаха.  

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям в регион вводятся российские миротворцы. Азербайджан продолжит контролировать все захваченные в ходе войны в Карабахе территории и населенные пункты и, кроме того, Ереван обязан передать Баку, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха. 

 

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