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Доллар продолжит снижаться на фоне оптимизма по вакцинам

Москва, 23.11.2020
#Курсы валют
#Экономика
  • Доллар продолжит снижаться на фоне оптимизма по вакцинам

Zuma\TASS

Праздник в Японии (День благодарности труду) способствовал установлению некоторого затишья на валютных рынках. Главные валюты ведут себя в первый день рабочей недели спокойно, за исключением разве что новозеландского доллара, неожиданно рванувшего к двухлетнему максимуму в 0,6962 доллара США. Это произошло на фоне сильных данных по продажам, заставивших стихнуть разговоры о смягчении монетарной политики Новой Зеландии и оставивших ключевую ставку на довольно высоком уровне.

Евро незначительно поднялся до 1,1872 доллара, но вновь не смог преодолеть уровень сопротивления прошлой недели, равный 1,1893. Напомним, ноябрьский максимум составляет 1,1919 доллара. Курс рубля в свою очередь вырос в понедельник к доллару на 43 коп. - до 75,75 руб. к 12.10 мск.

При этом индекс доллара Bloomberg торгуется на минимумах за 2,5 года. 

Экономисты Capital Economics в аналитической записке для клиентов прогнозируют продолжение укрепления единой европейской валюты: «Думаем, обменный курс (евро) продолжит расти несколько последующих лет на фоне ослабления рисков для стабильности еврозоны, расширения разрыва между реальными ключевыми ставками в еврозоне и США и продолжения восстановления глобальной экономики».

Capital Economics повысил прогноз для евро до 1,25 доллара за евро к концу 2021 года и 1,3 доллара к концу 22-го года. Предыдущий прогноз был несколько ниже: 1,2 и 1,25 доллара соответственно.

Доллар очень медленно слабеет по отношению к иене. Последний курс – 103,74 совсем незначительно выше уровня поддержки в 103,62 иены. Слегка просел доллар и относительно корзины главных валют – 92,266, приблизившись таким образом к уровням поддержки 92,129 и 91,373.

Доллар ориентируется на новости о вакцинах от коронавируса Covid-19. Предположительно, первые вакцинации в США проведут в середине декабря, на следующий день после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрит вакцину для применения.

Между тем, британский регулятор, как ожидается, одобрит вакцину Pfizer-BioNTech для применения на территории Соединенного королевства уже на этой неделе.

С другой стороны, целая вереница неблагоприятных новостей. Ожидается, например, что миллионы американцев проигнорируют призывы властей провести День благодарения дома, в кругу семьи, и отправятся в гости, что наверняка приведет к очередной вспышке коронавирусной пандемии. К тому же, появилась информация о том, что Берлин продляет локдаун еще на три недели, до середины декабря.

Мощная волна усиления ограничительных мер в Соединенных Штатах спровоцировала разговоры о том, что ФРС может еще больше ослабить монетарную политику. Это вполне возможно, если учесть отсутствие каких бы то ни было признаков принятия программы помощи в ближайшем будущем. К тому же, на прошлой неделе американский Минфин закрыл ряд чрезвычайных программ кредитования.

Инвесторы сейчас с нетерпением ждут «минутки» ФРС, которые должны быть опубликованы в среду, 25 ноября, на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам главного американского банка. Ожидается, что они подтвердят планы ФРС по покупке активов.

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