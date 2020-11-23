Владимир Ефимов: резиденты увеличили объем вложений до 7,4 млрд рублей в ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2020 году

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил семь млрд рублей за девять месяцев 2020 года. Это почти в полтора раза больше показателей аналогичного периода 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые три квартала 2020 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестировали в развитие столичной экономики 7,4 млрд рублей. Это на 48 процентов выше, чем за первые девять месяцев 2019 года, тогда объем инвестиций составил 5 млрд рублей. Больше всего финансовых средств внесено в третьем квартале – 4,2 млрд рублей. Сейчас совокупный объем всех вложений резидентов за все время существования ОЭЗ уже превысил 36 млрд рублей», – сказал заместитель мэра.

Больше всего в этом году инвестировали производители электроники, лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, в общей сложности они вложили за три квартала 6,5 млрд рублей, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Объем инвестиций производителей лекарственных средств, медицинского изделий и оборудования за первые девять месяцев 2020 года составил 4 млрд рублей. На территории столичной ОЭЗ выпускают препараты против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений и другие, а также глюкометры, пульсоксиметры и аспираторы, изделия для стомированных больных. Предприятия, выпускающие электронную продукцию, оптические устройства и средства измерений, направили на развитие за тот же период порядка 2,5 млрд рублей», - добавил Александр Прохоров.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. В том числе лагодаря этому за три квартала 2020 года выручка резидентов превысила 17 млрд рублей, сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«В первые девять месяцев этого года объем выручки резидентов составил 17,5 млрд рублей, что на 20 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть приходится на производителей электроники и информационно-коммуникативного оборудования - 14,5 млрд рублей. Совокупный объем выручки резидентов за все время существования столичной ОЭЗ составил 97,6 млрд рублей», - подвел итоги Геннадий Дегтев.