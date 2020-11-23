Власти Москвы вернут велотрассу «Крылатское», построенную к Олипиаде-80, горожанам

Жители Москвы смогут вновь беспрепятственно устраивать велопрогулки на трассе в Крылатском. Спустя почти 20 лет администрация города решила вернуть в собственность заброшенный спортивный объект и сделать его удобным для тренировок профессионалов и любителей.

Велотрассу построили к Олимпиаде-80. С тех пор на ней установили более 200 рекордов. До сих пор на ней тренируются ведущие спортсмены страны и местные жители. Почти 20 лет назад незаконным способом велодорожка перешла в право собственности частной компании, которая не развивает ее как спортивный объект, следует из сообщения телеграм-канала «Экономика Москвы». На территории появились объекты самостроя, нарушающие границы велотрека.

Периодически нынешние владельцы ограничивают доступ к трассе и фактически закрывают ее для общественного пользования, отметил зампрефекта Западного административного округа города Москвы Дмитрий Гащенков.

Департамент спорта Москвы подтвердил, что у столичного правительства есть планы по созданию в этом районе современного спортивного кластера. Сейчас для формирования единой концепции крупного спортивного кластера ведутся переговоры с собственником велодороги, сообщила заместитель руководителя департамента спорта Москвы Светлана Канищева.