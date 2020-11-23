Врач-иммунолог рассказал, когда в России затормозится рост новых случаев коронавируса

Российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что по его мнению, рост новых случаев коронавируса в стране прекратится только после того, как 60-70% от всего населения РФ переболеет в той или иной форме COVID-19.

«В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить прирост, что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек», – цитирует специалиста РИА Новости.

При этом, по его мнению, самой важной цифрой, на которую следует ориентироваться, является количество погибших.

«Если эта цифра растет, то значит, медицина не справляется с вирусом. Если колебания не более плюс-минус 10 в день, значит, всё идёт хорошо идет», – резюмировал Жемчугов, добавив, что к 80-90% знакомых с вирусом людей эпидемия затухнет естественным путём.

Ранее сообщалось, что по данным оперативного штаба, за последние сутки, в России выявили 25 173 новых заболевших, что стало очередным суточным максимумом за всё время пандемии. До этого максимальный показатель был зарегистрирован 21 ноября – 24 822 случая.

Всего к утру 23 ноября общее число заболевших COVIDD-19 составляет 2 114 502. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 611 445 (+16 002) человек, активных случаев – 465 517 (+8810). Жертвами инфекции в стране стали 36 540 человек – 361 за последние сутки.

В антирейтинге новых заболевших продолжает лидировать Москва – 6 866. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+2926), Московская область (+971), Нижегородская область (+447) и Свердловская область (+389).

Напомним, вторая волна коронавируса стала накрывать Россию в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине первого месяца осени их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс., 28 сентября – в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября – в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября – в 22 тыс., 19 ноября – в 23 тыс., 20 ноября – в 24 тыс., 23 ноября – в 25 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.