В России за сутки выявлено более 25 тыс. случаев COVID

В России суточный прирост составил 25 173 новых случаев в 85 регионах COVID-19, сообщает оперштаб. Это новый антирекорд с начала распространения эпидемии в стране. До этого максимальный показатель был зарегистрирован 21 ноября - 24 822 случая. В общей сложности в стране выявлено уже 2 млн 114 502 эпизода коронавируса.

Число летальных исходов в России за сутки достигло 361, в общей сложности от вируса скончалось 36 540 человек. Успешно поправились 1 млн 611 445 пациентов, из них 16 002 человека за последние сутки. Число активных больных в стране составляет 466 517.

На первом месте среди регионов по число новых случаев ковид остается Москва – в столице 6866 новых диагнозов. На втором месте по-прежнему находится Санкт-Петербург (+2926), на третьем Московская область (+971). В пятерке Нижегородская область (+447) и Свердловская область (+389).

В десятке Архангельская область (+353), Красноярский край (335), Карелия (+333), Воронежская область (+313) и Хабаровский край (+311).