Акции дня: бумаги «Яндекса» растут лучше рынка

Котировки IT-гиганта компании «Яндекс» пользовались популярностью у трейдеров по итогам дневной сессии торгов на Мосбирже во вторник. Бумаги подорожали на +5,45% до 4 943 рублей за акцию.

Во вторник аналитики BofA Securities повысили рекомендацию по акциям компании до «покупать». Кроме того, эксперты журнала Forbes признали «Яндекс» лучшим работодателем в рейтинге ТОП-50.

В целом, на уровне успешного IPO российского маркетплейса Ozon происходит переоценка в секторе IT. Трейдеры покупают акции ведущих игроков отрасли и возлагают надежды на рост котировок.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,69% до 3098,63 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,53% до 1288,57 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:47 мск составила 47,67 долларов за баррель (+3,5%). Российская валюта укреплялась – 75,73 рублей за доллар.