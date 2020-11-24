Барон Сибири: как российский бизнесмен заслужил титул британского лорда

В полку членов «сената» Соединенного Королевства — палате лордов — прибыло. Королева Великобритании Елизавета II даровала титул пожизненного барона Евгению Лебедеву — бизнесмену и сыну другого крупного российского бизнесмена Александра Лебедева.

Полный титул Евгения Лебедева звучит как «Барон Хамптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации».

Вместе с титулом новоиспеченный барон Лебедев получил и пэрство — право заседать в верхней палате британского парламента с первого же дня дарования титула, то есть с 19 ноября.

Помимо Ее Величества, стать пэром Евгению Лебедеву косвенно помог его отец, владеющий британскими изданиями The Evening Standard и The Independent, а также телеканалом London Live. Они совместно инвестировали в британскую экономику около 75 млн фунтов стерлингов, и британская корона сочла это достаточным основанием, чтобы Лебедев-младший стал 786-м по счету членом палаты лордов.

Честь не покупается

В посольстве Великобритании во вторник не смогли прокомментировать присвоение титула Евгению Лебедеву. Представитель дипломатической миссии Том Оппенхайм сообщил «Эксперту Online», что посольство не делает этого в принципе: «Дарование титулов является исключительной прерогативой Букингемского дворца и по это причине не нуждается в комментариях».

Однако лондонский политолог Эдвард Коули рассказал «Эксперту Online», что осведомленная британская общественность не испытывает особых восторгов по поводу присвоения титула лорда российскому миллионеру-меценату.

«С одной стороны, эта новость здесь никого не удивила и не шокировала. Семья Лебедевых владеет двумя ведущими изданиями, а кроме того, они активно участвовали в благотворительности в сфере экологии и помощи малоимущим», — рассказал он.

С другой стороны, в присвоении Евгению Лебедеву пожизненного пэрства есть довольно отчетливый душок фаворитизма, который и смущает «пуританскую» британскую публику, добавляет политолог.

«Здесь все знают, что Лебедев и премьер-министр Борис Джонсон находятся на короткой ноге. Джонсон, как и некоторые другие высокопоставленные тори, был гостем на яхте Лебедева, а просто так туда никого, понятно, не приглашают. Джонсона и без того многие в Британии подозревают в излишней «русофилии», и выдвижение им российского миллионера в палату лордов только укрепило эти подозрения. Но по британским понятиям за оказанные стране услуги необходимо отплачивать, и Джонсон именно так и поступил», — говорит Коули.

Джонсон предложил королеве даровать Евгению Лебедеву титул барона минувшим летом. Отказать в таких «челобитных» британский монарх не может в силу традиции. В декабре Лебедев должен принести формальную присягу в новом качестве. Он станет первым и пока единственным россиянином, который когда-либо заседал в этом высоком собрании.

Поскольку дело происходит в Британии, присвоение человеку символического по сути титула немедленно поднимает его социальный статус. Это не тот титул, который получают ради того, чтобы его «монетизировать», ведь у его обладателей никаких проблем с зарабатыванием денег не существует, указывает Коули.

«Лебедев теперь может занимать место в палате лордов по соседству с бывшими премьер-министрами, дипломатами и профсоюзными боссами. Хотя каких-то реальных полномочий у этого собрания нет, с ним тем не менее считаются, так как если лорды обидятся на нижнюю палату, они могут начать вставлять палки в колеса действующему премьеру», — объясняет эксперт, как барон Сибири может влиять на политику Альбиона.

Он специально подчеркивает, что в силу тех же неписанных «понятий» невозможно просто «купить» титул пэра, если претендент не оказал британскому государству и обществу каких-то реальных услуг.

«Каким бы богатым человеком ни был Роман Абрамович, сколь бы он ни стремился втиснуться в британский истеблишмент, ему вряд ли светит титул лорда. Все дело в том, что он здесь считается человеком, слишком близким к Кремлю, у него слишком неоднозначная репутация в прессе, и слишком малозаметное участие в британской культурной, политической и общественной жизни. Также и Борис Березовский мог мечтать о подобной чести. Но его конфликтный характер и пристальное внимание к нему со стороны российских спецслужб тоже делали его неподходящим кандидатом в Вестминстер. Лебедевы же сумели продвигать британские интересы при этом не раздражая Кремль. Оба Лебедевых давно признаны в британской элите своими, и формальное признание вхождения одного из них в эту элиту уже никак не изменит их фактического места в ней», — говорит Коули.

В лорды — по дружбе

С тем, что появление в Вестминстере барона Сибири вызвало неоднозначную реакцию в Британии, подтверждает управляющий директор лондонской консалтинговой фирмы GLS Private Office Виктория Вэлла.

«Главным раздражителем является КГБ-истское прошлое его отца, а также дружба Евгения с Борисом Джонсоном. В британских СМИ эти два факта из их биографий обсасываются со всех сторон, но в одинаково неприязненном тоне. СМИ подчеркивают, что ключевую роль в получении Евгением титула сыграла именно его дружба с премьер-министром, что с точки зрения британской публики не самый безупречный способ попасть в палату лордов», — рассказала она «Эксперту Online».

Получение доступа в палату лордов не является «бесполезным подарком» для обладателя титула, говорит руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

«Члены верхней палаты британского парламента не просто сидят в Вестминстере и бездельничают. Они точно так же голосуют по законопроектам, которые поступают туда из нижней палаты. Хотя, это так, сегодня избираемая палата общин имеет больше прав, чем палата лордов с ее назначаемыми членами. Самое критичное преимущество палаты общин состоит в том, что у ее депутатов есть право игнорировать те поправки, которые предлагают лорды», — объяснила она «Эксперту Online».

Строго говоря, называть Евгения Лебедева «первым россиянином», который заслужил право голосовать за поправки к британским законам и тем оказывать гипотетическое пророссийское влияние на политику Лондона, не вполне корректно.

Лебедев-младший является не только гражданином России, из которой его увезли в возрасте 7 лет, но и британским подданным с 2010 года, и в глазах английских законов его «заморское» гражданство никоим образом не ограничивает его права как подданного королевы Елизаветы II. В отличие от России, где обладателям иностранного гражданства с некоторых пор закрыта политическая и государственная карьера, в Британии не опасаются, что обладатели нескольких паспортов могут стать «агентами влияния» иностранных правительств.

Преданья старины глубокой

Несмотря на освященную столетиями «ауру», реальной пользы от пэрства для его обладателей сегодня не так уж много — во всяком случае, власть палаты лордов в 21 веке не идет ни в какое сравнение с той, какой она была в 15-м, когда пэры имели больше власти, чем палата общин. С 19 века всё поменялось зеркально: реальные законы принимает нижняя палата парламента, верхней же постепенно превращается в исторический рудимент. Титул лорда просто «оформляет» уже имеющуюся у его обладателя власть — политическую, финансовую, общественную.

Не случайно и в самой Британии, и в Канаде долгое время уже идут споры о том, что палату лордов вообще неплохо было бы упразднить за ненадобностью. Сторонники превращения парламента в однопалатный говорят, что налогоплательщики платят за красивую, но совершенно нефункциональную в современной политической системе игрушку. Кроме того, по их мнению, сам принцип пожизненного назначения членов верхней палаты от лица монарха не совсем согласуется с демократическими принципами.

Смущает противников пэрства и то, любой житель Земли может на совершенно законных основаниях получить титул лорда, и для этого совсем не обязательно быть миллиардером, как отец и сын Лебедевы. На основании закона, принятого еще в 1066 (!) году и никем с тех пор не отмененным (британцы за свои традиции кого-угодно порвут на британский флаг), титул лорда автоматически присваивается любому феодалу — землевладельцу, независимо от размера его владений.

Этим пользуются многочисленные фирмы, которые продают земельные участки размером (буквально) с почтовую открытку, по ценам, начиная от 40 фунтов. Правда, продавцы таких титулов честно предупреждают, что сертификат об их приобретении пропуском на заседания палаты лордов быть не может. По сути, владение таким участком ничем не отличается от приобретения участка на Луне (которые с 1980 года с успехом продает компания с громким именем Lunar Embassy), но это лишний раз демонстрирует, насколько британские феодальные титулы девальвировались в наше время.

По словам Виктории Вэлла, бароном Сибири Евгений Лебедев тоже стал не потому, что у него там есть земельная собственность (по российским законам, земля не подлежит приватизации). «Сам Евгений сперва хотел именоваться бароном Московским, однако это могло бы выглядеть как слишком дерзкий вызов тем, кто властвует в Москве, не будучи баронами. Видимо, претензии на Сибирь таких опасений у него не вызвали», — предполагает она.