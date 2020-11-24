Дума проголосовала за оптимистичный бюджет 2021-2023

Госдума приняла во II чтении проект бюджета на 2021-2023 годы. Ранее сделать это порекомендовал профильный комитет нижней палаты парламента. По словам ее спикера Вячеслава Володина, к документу поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства. Из них принято 669.

Согласно законопроекту, в следующем году доходы, запланированные на уровне 18,8 трлн рублей, на 2,75 трлн рублей разойдутся с расходами, которые составят 21,52 трлн рублей. В 2022 году дефицит снизится вдвое — до 1,25 трлн рублей, а в 2023 году он составит 1,41 трлн рублей.

Социальный вектор

Как отметил председатель думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, при рассмотрении законопроекта в первом чтении одним из требований по поправкам было распределение средств на реализацию Общенационального плана действий.

«Общенациональный план действий обеспечивает, как мы помним, восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и, соответственно, долгосрочные структурные изменения в экономике», — цитирует депутата портал Госдумы.

«Как отмечается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 г. и плановый период 2022—2023 гг., при разработке данного документа были учтены положения Общенационального плана. На его дополнительное финансовое обеспечение в 2021 г. предусмотрено около 1,1% ВВП», — поясняет главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 640 млрд рублей. И большая часть из них пойдет на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. На эти цели выделят 421 млрд рублей. Поддерживать планируют через уже хорошо зарекомендовавшую себя кредитную программу.

«Занятость и доходы регионов становятся главными направлениями увеличения финансирования, что понятно. Именно по доходам граждан, их трудовой занятости, а также по доходной части регионов пандемия ударила больше всего», — отмечает Павел Сигал, добавляя, что также расширены меры по субсидированию ставок по ипотеке. Финансовая помощь регионам будет увеличена на 100 млрд рублей.

Не забыты в документе и пенсионеры. Предполагается, что прожиточный минимум для россиян, ушедших на «заслуженный отдых» составит в среднем по России 10022 рубля. Сейчас он находится на уровне 9311 рублей. Законопроект предусматривает увеличение социальной пенсии с 9727 рублей в 2020 году до 10258 — в 2021. Страховая пенсия по старости должна вырасти до 16688 рублей. К 2023 году показатели должны увеличиться до 11057 рублей и 18227 рублей соответственно.

Где-то поднимут, а где-то — урежут

Новый бюджет предусматривает и дополнительные расходы по достаточно узким направлениям. По тем, по которым не «крестились» долгие годы, пока гром не грянул. Речь идет, например, о капремонте и строительстве стационаров инфекционного профиля.

«Мы понимаем, как это важно. Почти 20 миллиардов выделяется на эти цели в следующем году», — заявил Андрей Макаров.

Понятно, что пока еще эти стационары построят или хотя бы починят, пройдет уйма времени. В текущей ситуации это, конечно, мало чем поможет. Но, пока дают средства, нужно брать. Мало ли, какие еще сюрпризы преподнесут гурманы из других стран.

Кроме того, думцы распределили ранее зарезервированные бюджетные ассигнования на модернизацию первичного звена здравоохранения, региональные и социальные доплаты к пенсии, восстановление объемов субвенций бюджетов субъектов. «Помните, мы говорили об этом в первом чтении, что они подверглись сокращению? Все это, в соответствии с решением Государственной Думы, в данном случае восстановлено», — заявил Макаров.

Однако ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин обращал внимание на то, что в целом расходы на здравоохранение за трехлетку снизятся с 3,2% ВВП до 2,9%, на образование — с 3,9% до 3,6%. «В 2008 году в Концепции долгосрочного развития мы ставили задачу увеличить расходы на образование и здравоохранение до 5% ВВП. Сейчас почему-то мы этот ориентир не видим. Более того, объем вливаний в такие социально значимые отрасли у нас в десятки раз меньше, чем, например, взносы в уставные капиталы компаний», — заявил Кудрин на пленарном заседании Госдумы в конце октября.

При этом власти не намерены снижать темпы по нацпроектам. Только в следующем году на их реализацию направят 2,25 трлн. И по словам первого вице-президента «Опоры России», в перспективе расходы на реализацию Общенационального плана и нацпроектов будут только расти. «На национальные проекты в 2023 году заложено 12% расходов бюджета, тогда как в 2019 году доля составляла 9%», — добавляет Павел Сигал.

Высокая цель

Впрочем, еще в октябре Алексей Кудрин допустил, что на фоне второй волны пандемии уже в первом квартале следующего года бюджет придется пересматривать. «Бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост. Должен сказать, что прогноз не учитывает вторую волну COVID, которая, по сути, к сожалению, началась», — заявил глава СП на парламентских слушаниях по проекту бюджета.

Тем не менее, пока в главный финансовый документ страны заложены весьма оптимистичные оценки. Базовый сценарий предполагает, что уже в следующем году российская экономика не просто выйдет на траекторию роста, но и очень неплохо разгонится. Таргет на 2021 год по росту ВВП — 3,3%. На 2022 и 2023 — 3,4% и 3% соответственно.

К такому позитивному настрою скептично отнесся, опять же, Алексей Кудрин. Максимум, что смогла выжать из себя отечественная экономика — это 2,5% на пике, в 2013 году. И для выхода на траекторию «3% и выше» России нужно что-то посерьезнее, чем нынешний инструментарий. В первую очередь, нужно привлекать инвестиции. Правительство ожидает, что в следующем году они вырастут на 3,9%, а в последующие годы превысят 5%. В Счетной палате считают такой прогноз маловероятным.

«В этом году инвестиции упадут по прогнозу на 6,6%. Получается, что в этом году объем инвестиций снизится до уровня 2011 года в реальном выражении. Раскрутить рост инвестиций достаточно сложно — нужны дополнительные меры, тех, которые уже запланированы, недостаточно», — пояснял глава СП.

По оценке Национального рейтингового агентства, инвестиции в основной капитал в 2020 году упадут на 7-7,5%. Базовый прогноз НРА предполагает, что ситуация с COVID-19 в 2021 году улучшится, что приведет к восстановительному росту ВВП в диапазоне 2-3% и выходу на устойчивую траекторию низкого экономического роста в 2-2,5% в 2022 и 2023 году. В агентстве отмечают, что такой рост является низким и будет ограничивать возможности для решения всех экономических и социальных задач, стоящих перед страной.

«Низкие темпы роста, граничащие с рецессией, будут приводить к дальнейшему технологическому и экономическому отставанию России от ведущих экономик - Китая и США. Тем не менее, возможно некоторое ускорение потенциального роста до 4-5% к концу 2023 года при условии успешной реализации Правительством Российской Федерации мер по снятию структурных ограничений, в том числе, за счет реализации национальных проектов», — говорится в макроэкономическом обзоре агентства.

Впрочем, ряд экспертов смотрит на перспективы российской экономики не так мрачно.

«Прогноз ЕАБР относительно экономического роста России в 2021 г. в целом близок к цифрам, заложенным в проект бюджета. Мы ожидаем восстановительный рост ВВП на 3,2% после спада на 4% в текущем году. Ключевым драйвером выступит оживление потребительского и инвестиционного спроса по мере смягчения ограничительных мер внутри страны и за рубежом. Содействие восстановительному процессу продолжит оказывать стимулирующая денежно-кредитная политика», — заявил «Эксперт Online» Евгений Винокуров. Правда, уточнив, что прогноз банка предполагает замедление развития пандемии в первой половине 2021 г. и отсутствие новых жестких антироссийских санкций.

Таким образом, ситуация с потенциальным ростом российской экономики сейчас напоминает анекдот про шансы на встречу с динозавром: «50/50 — либо встречу, либо не встречу». Слишком много неизвестных остается в этом уравнении, слишком многое придется пересматривать «по ходу пьесы». И решать бюджетные вопросы тоже, по всей видимости, будут «по ходу», на первых порах сконцентрировавшись на вопросах выживания.