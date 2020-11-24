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Число сделок купли-продажи на «вторичку» в Москве выросло на 20% осенью 2020 года

Москва, 24.11.2020
#Рынок жилья
#Недвижимость
#Экономика

В Москве в октябре 2020 года число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке выросло в 1,2 раза до 18 433 сделок, сообщило управление Росреестра по Москве. Этот показатель сопоставим с максимальным результатом по сделкам, который был зафиксирован в декабре 2018 года, когда был зарегистрировано почти 19 тыс. сделок, уточнили в ведомстве. 

«С одной стороны, возможно, подобный ажиотаж связан с отложенным спросом населения, который не был реализован весной во время режима самоизоляции. Кроме того, на рост числа покупок квартир могла повлиять и возможность приобретения так называемой «новой вторички», когда продавец, являясь юридическим лицом, после оформления прав продает объект недвижимости по договору уступки прав требования по ДДУ. На такие сделки распространяются условия льготной ипотеки – в отличие от случаев, когда договор заключается между физическими лицами», - пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. 

В годовом выражении показатель по числу сделок с «вторичкой» увеличился в полтора раза (+46%) – в октябре прошлого года оформлено 12 605 переходов прав, добавили в ведомстве. 

Снижение ипотечных ставок могло дополнительно простимулировать интерес к вторичному рынку жилья, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Исторически низкая инфляция и снижение ипотечных ставок на вторичное жилье с января по сентябрь на 1,1 процентный пункт до 8,45%, привели к усилению спроса на жилье в Москве на вторичном рынке. За январь-сентябрь текущего года объем выданных ипотечных жилищных кредитов на вторичное жилье составил 205 млрд рублей – на 43% больше, чем за три квартала 2019 года. За этот же период количество таких кредитов в Москве выросло по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 34% и составило 40197 штук», - сказал он.

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