Двустороннее движение

Столица объявила конкурс на заключение офсетного контракта – пятого по счету. По его условиям победитель в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. На новом современном предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики.

«Объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Десятилетний офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года. По его условиям Правительство Москвы гарантирует инвестору закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, в течение 8 лет на сумму 1,1 млрд рублей», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Четыре завода

Офсетный контракт – это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства.

«Москва изначально принимала активное участие в разработке поправок в закон о контрактной системе, которые регламентируют данный механизм госзакупки. Кроме того, столица стала первым регионом РФ, подписавшим офсетный контракт с инвестором», – пояснил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

С 2017 года Москва заключила четыре офсетных контракта — с производителями медицинских изделий, фармацевтических препаратов и пищевой продукции. Общий объем частных инвестиций по заключенным офсетам составляет 11,9 млрд рублей, объем закупок – 71,6 млрд рублей.

Первые два контракта Москва подписала в фармацевтике. В рамках них инвесторы вложат в совокупности 8,8 млрд рублей в локализацию современных фармпроизводств. Эти офсеты предусматривают импортозамещение более половины лекарств: 27 из 53 препаратов, которые будут изготавливаться на новых предприятиях, сегодня не производятся в России.

Первый офсетный контракт заключен Москвой с компанией «Биокад» три года назад – в октябре 2017 года. Инвестор в начале осени этого года уже ввел в эксплуатацию первую очередь завода на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ). На фармпредприятии будет налажен выпуск 22 лекарственных средств – онкологических и иммунологических. Поставки препаратов в медучреждения города начнутся уже в следующем году и продлятся семь лет. Цена этого контракта – 14 млрд рублей, объем инвестиций в создание предприятия – 3 млрд рублей, 2 млрд из них компания «Биокад» уже вложила в строительство.

Инвестором по второму офсету, заключенному осенью 2018 года, стало ООО «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм»). По контракту до конца 2023 года на территории Москвы будет локализовано производство 31 препарата, в том числе биологической субстанции по 3 лекарствам. Поставщик исполнит контрактные обязательства за 18,4 млрд рублей, инвестиции по втором офсету составят 5,8 млрд рублей. На заводе будет создано 12 линий, где будут производиться лекарства, применяемые в лечении и профилактике эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. Инвестор уже получил от города разрешение на строительство завода.

В конце 2019 года столичные власти по итогам конкурсных процедур подписали третий офсетный контракт: компания «Гемамед» создаст в городе почти стопроцентно импортозамещающее производство медицинских изделий для стомированных больных. В реализацию проекта инвестор вложит 1 млрд рублей в течение трех лет. Инвестиционная стадия пройдет в два этапа с учетом различной степени сложности изготовления продукции, которая будет поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. Объем поставки по контракту составит 8,6 млрд рублей. Важно, что все произведенные медицинские изделия будут протестированы Департаментом здравоохранения Москвы.

Четвертый офсет перешагнул за рамки сферы медицины: Москва подписала его летом этого года в пищепроме. Инвестором стала компания «Вимм-Билль-Данн», а предметом контракта – детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов. Предприятие будет производить 38 наименований продукции: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясо-растительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси. Город будет закупать продукты питания в течение восьми лет, начиная с 2022 года. Объем частных инвестиций в проект составит 2,1 млрд рублей.

Взаимная выгода

Одной из главных целей офсетного контракта является стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих мощностей. По закону о контрактной системе, офсетный контракт может быть заключен на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций – 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения, то есть с высокой степенью локализации.

«Заключение офсетного контракта выгодно обеим сторонам. Москва получает новые рабочие места, увеличение налогооблагаемой базы, экономию бюджетных средств на закупку, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции, как правило, снижается. Что касается бизнеса, то офсетный контракт с Москвой – это, прежде всего, высокая надежность покупателя, так как столица является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестору гарантирован долгосрочный сбыт локализуемой продукции. А после выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

После заключения офсетного контракта Правительство города помогает инвестору в подборе площадки, например, на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», а также предлагает ему налоговые льготы, субсидии, обеспечивает инфраструктуру.

Столичные власти отмечают, что подписанные офсеты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 20%.

«При выборе отраслей для заключения офсетов город анализирует продукцию, которая может быть наиболее востребована жителями. В приоритете сферы, где осуществляется большой объем закупок с высокой долей импортных товаров. Москве важно максимально обеспечить себя качественной продукцией отечественного производства и снизить цену закупки. Наряду с фармацевтикой, производством медизделий и питанием Москва планирует подписывать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование», - добавляет заммэра Владимир Ефимов.