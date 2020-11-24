Bloomberg: вакцины от коронавируса – не панацея для мировой экономики

Вторая волна коронавирусной пандемии, охватившая Европу и США, усилила опасения нового спада глобальной экономики несмотря на скорое (уже в декабре) появление вакцин от коронавируса. К сожалению, проблемы с ее распространением приведут к задержке массовой вакцинации на несколько месяцев. Между тем, вирус не ждет и заражает все новые миллионы жителей планеты.

«Успехи в разработке вакцин встречены с большим энтузиазмом,- соглашается министр промышленности и торговли Сингапура Чань Чунь Син.- Однако на производство достаточного количества доз, распределение и сама вакцинация значительной части населения планеты займут много месяцев, а может быть, и лет».

Европейские индексы подтверждают опасения Bloomberg Economics о приближении двойного спада. Американские показатели деловой активности пока настраивают на более оптимистичный лад, но едва ли этот оптимизм продлится долго.

С каждым днем усиливается давление на политиков с целью принятия новых программ помощи. Большие надежды бизнес и инвесторы возлагают на центробанки. ЕЦБ, к примеру, планирует в декабре вновь ослабить монетарную политику, а ФРС скорее всего для снижения ключевой ставки сконцентрируется на усилении закупок долгосрочных облигаций.

Однако существуют опасения, что у центробанков уже иссякли возможности для решительных действий и что даже ослабление финансовых условий не приведет к росту экономик. МВФ предупреждает о рисках завышенных цен активов для реальной экономики и для стабильности финансовой системы.

По мнению экс-главы ФРС Джанет Йеллен, которой прочат место нового министра финансов США, главная проблема развитых экономик заключается в избытке сбережений и дефиците инвестиций.

«Необходимо, чтобы наша фискальная и структурная политика полагалась не только на усилия центробанков по ускорению темпов роста экономик»,- объясняет она.

Проблема в том, что в Америке и Европе политики не мчатся помогать экономике, сломя голову. В США законодатели никак не могут договориться об объеме новой программы помощи экономике. В Европе двухтриллионная помощь тоже задерживается из-за борьбы за контроль за финансовыми потоками.

«В то время, как центробанки по всей планете признают огромную важность фискальной политики в борьбе с экономическими последствиями пандемии, власти столкнулись с трудностями в принятии новых программ помощи»,- объясняет главный экономист AXA SA Жиль Моэк.

Скорость распространения инфекций в США заставила аналитиков JPMorgan Chase & Co. выступить с прогнозом, согласно которому по мере усиления мер социального дистанцирования во многих штатах и постепенного окончания сроков действий предыдущих программа помощи в следующем квартале американскую экономику ждет очередной спад. Последние данные показывают, что все больше людей обращаются за пособиями для безработных и все меньше посещают рестораны.

В Европе на этой неделе появились новые сигналы о приближении двойного спада в экономике. Резкое падение индекса менеджеров по закупкам (PMI) заставляют экономистов ухудшать прогнозы.

В ноябре, как свидетельствует индекс менеджеров по закупкам, ухудшилась ситуация в производственных секторах и секторе оказания услуг и в Японии. Премьер-министр Ёсихидэ Суга призвал принять третий чрезвычайный бюджет для помощи экономике.

МВФ и G-20 на саммите в минувшие выходные предупредили, что несмотря на обнадеживающие новости о вакцинах восстановление глобальной экономики под большой угрозой.

Единственной крупной экономикой планеты, которая покажет в этом году рост, является Китай. Он вновь попытается вытащить глобальную экономику из кризиса, но китайская экономика сейчас тоже уязвима перед внешними потрясениями.

Не удивительно, что Джером Пауэлл и Кристин Лагард, главы главных центробанков планеты: ФРС и ЕЦБ соответственно, словно сговорившись, дружно заявили, что несмотря на скорое появление вакцин не следует возлагать на них чрезмерно большие надежды.

Главная причина для подобной осторожности – существенный разрыв по времени между появлением вакцин и массовой вакцинацией достаточного количества людей для отмены ограничений, которые не дают экономике развиваться.

Наиболее пострадавшие от пандемии секторы экономики продолжают закрывать рабочие места, а компании предупреждают о резком падении прибыли.

Согласно прогнозу JPMorgan, вакцины и новая программа помощи объемом в 1 триллион долларов помогут повысить темпы роста первой экономики планеты к лету 2021 года до пяти с лишним процентов. Но даже при таком оптимистичном сценарии сохранятся негативные последствия пандемии: рекордный госдолг и высокая безработица.