Эксперты определили срок потери обоняния при COVID

Средний срок потери способности чувствовать запахи в ходе заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет восемь дней, рассказал представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она добавила, что потеря обоняния отмечается в 87% случаев заболевания ковидом. При этом чаще данный симптом встречается у женщин, чем у мужчин. Более 50% заболевших жалуются на потерю или искажение вкуса, добавила специалист.

Ранее эксперт назвала самым грозным симптомом коронавируса проявление отдышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний. Пшеничная призвала при обнаружении этого симптома немедленно обращаться к врачу. Также она добавила, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции о развитии данной инфекции может свидетельствовать сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния. Однако стоит помнить, что даже такая комбинация симптомов может встречаться и при других заболеваниях.