Форум «Сделано в России»: экономика третьего десятилетия

«Экономическая повестка 2020 года все больше концентрируется вокруг двух тезисов: „нужны конкретные результативные решения“ и „нужно стремительно менять форматы взаимодействия“. Дискуссии форума „Сделано в России“ тоже сосредоточены на них: что именно тормозит наши экспортные поставки, как быстро снять административные и управленческие барьеры в торговле, как быстро выйти на глобальный рынок через каналы электронной торговли, как экспортировать принципиально новые товары – впечатления? Подключайтесь, будет интересно», – прокомментировала деловую программу Форума генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Форум проводится с 2012 года и приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В этом году Форум пройдет в режиме онлайн. Так, ключевые спикеры будут подключены в режиме реального времени по ВКС, в том числе из «Точек кипения» Агентства стратегических инициатив, различных регионов России и зарубежных представительств РЭЦ.

Деловая программа Форума включает 6 тематических круглых столов, пленарную сессию и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

В рамках Форума состоится обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами Правительства РФ, а также российскими и международными экспертами. Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке Форума будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.

Прямая трансляция заседаний будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 130 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. roscongress.org