Граждане США поддержали идею участия Трампа в следующих выборах

Более 47% американцев выступила за участие действующего президента страны республиканеца Дональда Трампа в выборах главы государства в 2024 году, говорится в данных совместного опроса газеты Hill и Исследовательской службой Харриса. Данной позиции придерживаются, главным образом, сторонники республиканцев, - 75% респондентов поддерживают именно эту партию. 24% демократов-участников опроса также поддержали участие Трампа в следующих выборах.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опроса газеты Politico, более 46% американцев потребовали, чтобы Трамп немедленно признал свое поражение в ходе последних выборов. 12% опрошенных посоветовали Трампу не уступать своему сопернику на выборах Джо Байдену «несмотря ни на что».

Выборы президента прошли в США 3 ноября, к настоящему времени подсчет голосов и судебные разбирательства по данному поводу еще не завершены. Байден, однако, уже заявил о своей победе, провозгласив себя новым президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым президентом страны.