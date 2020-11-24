Индексация ставок платы за услуги ЖКХ в Москве не превысит уровень инфляции

Цены, ставки и тарифы на жилищные услуги проиндексируют с 1 января 2021 года. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.

Так, ставку платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда увеличат на 3,5 процента, а ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6 процента. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысят на 3,5 процента. Решение вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

Тарифная кампания на 2021 год практически не отличается от аналогичных мероприятий прошлых лет, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

«Стоит отметить большую заслугу мэра столицы Сергея Собянина в том, что правительству региона удается индексировать ставки коммунальных тарифов на уровне ниже инфляции. Это действительно большой плюс и в свете того, что многие ресурсоснабжающие организации любят завышать свои затраты, что неизбежно приводит к превышающему инфляцию индексу роста. Отдельно стоит отметить и важную социальную составляющую - сохранение всех ранее существовавших льгот и мер соцподдержки москвичей по оплате услуг ЖКХ», отметил он.