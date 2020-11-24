Корабль «Адмирал Виноградов» пригрозил эсминцу ВМС США тараном из-за нарушения госграницы РФ

В Минобороны РФ сообщили, что российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в заливе Петра Великого остановил нарушение госграницы РФ американским эсминцем John McCain, пригрозив нарушителю тараном.

«24 ноября в 06:17 по московскому времени, эсминец John McCain, уже несколько дней находящийся в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км"», - рассказали в военном ведомстве.

В ответ на данные действия большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» передал американскому кораблю по международному каналу связи о недопустимости подобных действий и возможности применения в ответ на них «таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод». После того, как «Адмирал Виноградов» сменил курс на эсминец John McCain, последний сразу вышел в нейтральные воды, сообщили в министерстве.