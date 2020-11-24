Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Москва, 24.11.2020
  • Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Алексей Павлишак/ТАСС

Последнюю полноценную рабочую неделю осени российская валюта начала нестабильно. Открывшись с позиций 76,05 за доллар и 90,33 за евро, днём рубль пошёл вверх, и, например, к доллару торговался возле 75,60.

Однако к закрытию основной сессии на Мосбирже нацвалюта развернулась вниз к «американцу» и продолжила немного расти к «европейцу» вслед за их динамикой на Forex. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составил 76,45 руб., подорожав с торгов пятницы на 25 коп. Курс евро в это же время составлял 90,35 руб. (-2,75 коп.).

Как пояснили эксперты, вечером доллар подорожал к большинству валют мира, отреагировав на ноябрьские данные по деловой активности в США, оказавшиеся значительно лучше прогнозов.

Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» отметил, что вчера рубль, несмотря на сочетание дорогой нефть и возросшего аппетита глобальных игроков к риску, не смог к вечеру укрепиться, хотя и остаётся вблизи двухмесячных максимумов.

При этом, он предположил, что сегодня-завтра нацвалюта может всё-таки перейти к росту. По мнению эксперта, это произойдёт при условии, что мировые цены на нефть продолжат идти вверх.

«В таком случае пара доллар-рубль может приблизиться к отметке в 75,40 руб. Но при резкой смене настроений на мировых торговых площадках, чего также исключать нельзя, рубль очень быстро уйдёт далеко за 76,00», – прогнозирует он.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что рубль всю первую половину вчерашнего дня дорожал к основным резервным мировым валютам на фоне отсутствия конкретных новостей для мировых рынков, которые находились в ожидании информации о стимулах для восстановления экономики США.

При этом, по его мнению, факторами давления на курс российской валюты остаётся регулярно растущее число новых заболевших коронавирусом, а также карантинные ограничения, которые вводят страны Старого Света.

«Но растущие цены на «чёрное золото» и налоговый период могут на этой неделе всё-таки поддержать рубль, который в паре с долларом будет торговаться в коридоре 75,80-76,50, а в паре с евро – в коридоре 90,00-91,00», – предположил он.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили, что почти весь первый день новой рабочей недели на мировых торговых площадках наблюдалось позитивное настроение. В частности, шли в рост контракты на индексы акций США и Европы, дорожала нефть и все рисковые активы. Как считают эксперты, драйвером к этому стали заявления главы Operation Warp Speed Монсеф Слауи о том, что первые жители США будут привиты от COVID-19 уже в декабре этого года, а к маю следующего года вакцинация охватит 70% американского населения.

Кроме того, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала вчера данные, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая разрабатывается совместно с учёными из Оксфорда, показал её эффективность в борьбе с COVID-19.  

По мнению аналитиков этой кредитной организации, информация о разработке и тестировании вакцин и в дальнейшем продолжит оставаться в центре внимания глобальных игроков. Кроме того, они будут отслеживать индексы PMI в США и Старом Свете, а также потребительские доходы и заказы на товары длительного пользования в США, которые позволят оценить масштаб давления, оказанного распространением COVID-19 на экономику.

Между тем протокол заседания Федрезерва покажет перспективы изменения программы количественного смягчения в декабре. При этом активность торгов будет пониженной из-за празднования Дня Благодарения.

«Рубль очень уверенно стартовал вчера, как и другие валюты сегмента ЕМ. Проснувшийся аппетит глобальных инвесторы к рисковым активам и дорожающее «чёрное золото» позволили паре доллар-рубль уйти в понедельник к отметке в 75,60 руб. Но к вечеру произошёл разворот. Всё это лишь подтверждает наши предположения, что любая негативная информация о минусах новых вакцин, их низкой эффективности, а также новости о продолжающемся росте коронавируса в мире продолжат давить на риск. Поэтому мы полагаем, что перспективы укрепления нацвалюты выглядят ограниченными», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

В свою очередь аналитики японской банковско-финансовой холдинговой компании Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Дерек Халпенни и Ли Хардман считают, что в следующем году рубль может стать лучшей «нефтяной» валютой в случае дальнейшего роста цен на «чёрное золото».

«У рубля есть наибольший задел для роста, учитывая, что он уже сильно отстал от цен на нефть. В этой связи мы рекомендуют продавать доллар против рубля, так как рынок закладывает в курс российской валюты слишком большие риски снижения», – резюмировали эксперты MUFG, предположив при этом, что участники сделки ОПЕК+ перенесут увеличение добычи нефти с января на апрель.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Госкомпании Китая одна за другой объявляют дефолт
    Экономика Китая показывает едва ли не лучшие темпы восстановления от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако сквозь внешнюю красивую оболочку начинают просачиваться серьезные проблемы
  2. Армения. На пути к катастрофе
    Как Никол Пашинян довел Армению до военной капитуляции и почему он до сих пор у власти
  3. Рубль может стать «идеей года»
    По оценке АКРА, до 2024 года российская валюта будет плавно расти. Аналитики с оговорками готовы согласиться с таким прогнозом, обращая внимание на три основных фактора, требующих мониторинга: динамика доллара относительно других валют, стоимость нефти и направление потоков капитала
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама