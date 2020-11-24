Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Последнюю полноценную рабочую неделю осени российская валюта начала нестабильно. Открывшись с позиций 76,05 за доллар и 90,33 за евро, днём рубль пошёл вверх, и, например, к доллару торговался возле 75,60.

Однако к закрытию основной сессии на Мосбирже нацвалюта развернулась вниз к «американцу» и продолжила немного расти к «европейцу» вслед за их динамикой на Forex. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составил 76,45 руб., подорожав с торгов пятницы на 25 коп. Курс евро в это же время составлял 90,35 руб. (-2,75 коп.).

Как пояснили эксперты, вечером доллар подорожал к большинству валют мира, отреагировав на ноябрьские данные по деловой активности в США, оказавшиеся значительно лучше прогнозов.

Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» отметил, что вчера рубль, несмотря на сочетание дорогой нефть и возросшего аппетита глобальных игроков к риску, не смог к вечеру укрепиться, хотя и остаётся вблизи двухмесячных максимумов.

При этом, он предположил, что сегодня-завтра нацвалюта может всё-таки перейти к росту. По мнению эксперта, это произойдёт при условии, что мировые цены на нефть продолжат идти вверх.

«В таком случае пара доллар-рубль может приблизиться к отметке в 75,40 руб. Но при резкой смене настроений на мировых торговых площадках, чего также исключать нельзя, рубль очень быстро уйдёт далеко за 76,00», – прогнозирует он.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что рубль всю первую половину вчерашнего дня дорожал к основным резервным мировым валютам на фоне отсутствия конкретных новостей для мировых рынков, которые находились в ожидании информации о стимулах для восстановления экономики США.

При этом, по его мнению, факторами давления на курс российской валюты остаётся регулярно растущее число новых заболевших коронавирусом, а также карантинные ограничения, которые вводят страны Старого Света.

«Но растущие цены на «чёрное золото» и налоговый период могут на этой неделе всё-таки поддержать рубль, который в паре с долларом будет торговаться в коридоре 75,80-76,50, а в паре с евро – в коридоре 90,00-91,00», – предположил он.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили, что почти весь первый день новой рабочей недели на мировых торговых площадках наблюдалось позитивное настроение. В частности, шли в рост контракты на индексы акций США и Европы, дорожала нефть и все рисковые активы. Как считают эксперты, драйвером к этому стали заявления главы Operation Warp Speed Монсеф Слауи о том, что первые жители США будут привиты от COVID-19 уже в декабре этого года, а к маю следующего года вакцинация охватит 70% американского населения.

Кроме того, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала вчера данные, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая разрабатывается совместно с учёными из Оксфорда, показал её эффективность в борьбе с COVID-19.

По мнению аналитиков этой кредитной организации, информация о разработке и тестировании вакцин и в дальнейшем продолжит оставаться в центре внимания глобальных игроков. Кроме того, они будут отслеживать индексы PMI в США и Старом Свете, а также потребительские доходы и заказы на товары длительного пользования в США, которые позволят оценить масштаб давления, оказанного распространением COVID-19 на экономику.

Между тем протокол заседания Федрезерва покажет перспективы изменения программы количественного смягчения в декабре. При этом активность торгов будет пониженной из-за празднования Дня Благодарения.

«Рубль очень уверенно стартовал вчера, как и другие валюты сегмента ЕМ. Проснувшийся аппетит глобальных инвесторы к рисковым активам и дорожающее «чёрное золото» позволили паре доллар-рубль уйти в понедельник к отметке в 75,60 руб. Но к вечеру произошёл разворот. Всё это лишь подтверждает наши предположения, что любая негативная информация о минусах новых вакцин, их низкой эффективности, а также новости о продолжающемся росте коронавируса в мире продолжат давить на риск. Поэтому мы полагаем, что перспективы укрепления нацвалюты выглядят ограниченными», – заявили в банке «Санкт-Петербург».

В свою очередь аналитики японской банковско-финансовой холдинговой компании Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Дерек Халпенни и Ли Хардман считают, что в следующем году рубль может стать лучшей «нефтяной» валютой в случае дальнейшего роста цен на «чёрное золото».

«У рубля есть наибольший задел для роста, учитывая, что он уже сильно отстал от цен на нефть. В этой связи мы рекомендуют продавать доллар против рубля, так как рынок закладывает в курс российской валюты слишком большие риски снижения», – резюмировали эксперты MUFG, предположив при этом, что участники сделки ОПЕК+ перенесут увеличение добычи нефти с января на апрель.