Лукашенко назвал условие своего отстранения от власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ на основе конституции, передает агентство БелТА.

«Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции», - заявил Лукашенко в ходе встречи с послами иностранных государств, у которых глава республики принял верительные грамоты.

Также белорусский лидер сообщил, что Запад к процессу свержения власти в республике пытается привлечь Россию.

«В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси. Очень переживают и строят разные схемы. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию», - сообщил Лукашенко. Он подчеркнул, что «знает, что говорит и делает заявление на основании железных фактов».

Александр Лукашенко находится на посту главы Белоруссии, начиная с с 1994 года. В октябре текущего года политик заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру еще на один президентский срок.