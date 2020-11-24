Макрон представил план по выходу Франции из карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в ходе которого представил план по выходу страны из карантина, сообщает «Международное французское радио».

Первый этап снятия карантинных ограничений произойдет в субботу, 28 ноября. С этого дня будут разрешены прогулки в течение трех часов и в радиусе 20 километров, а также занятия для школьников на открытом воздухе. Откроются все магазины, библиотеки и архивы.

С 15 декабря откроются музеи, театры, кинотеатры, а также места отправления религиозного культа. С 21 часа до 7 часов утра продолжит действовать комендантский час. Исключение будет сделано лишь для вечера рождественского сочельника 24 декабря и вечера 31 декабря.

20 января при условии, что число выявленных случаев заражения не будет превышать пяти тысяч в день, откроются рестораны, бары и спортивные клубы.

«Необходимо сделать все для того, чтобы избежать третей волны и третьего локдауна», — заявил Макрон.