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Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) исполнит произведения Брамса и Дворжака под управлением Михаила Татарникова

Москва, 24.11.2020
В Большом зале Консерватории им. П.И. Чайковского выступит российский дирижер Михаил Татарников. Вместе с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана он представит программу, составленную из сочинений двух величайших композиторов позднего романтизма – Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака.
#Культура
  • Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) исполнит произведения Брамса и Дворжака под управлением Михаила Татарникова

предоставлено пресс-службой

25 ноября 2020 года в Большом зале Консерватории им. П.И. Чайковского  Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана представит программу, составленную из сочинений двух величайших композиторов позднего романтизма – Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака. За пультом МГАСО выступит дирижер Михаил Татарников. 

дирижер Михаил Татарников mihail-tatarnikov-1.jpg предоставлено пресс-службой
дирижер Михаил Татарников
предоставлено пресс-службой

По масштабу творческой личности Иоганнеса Брамса часто сравнивают с двумя другими великими фигурами немецкой музыки – Бахом и Бетховеном: искусство каждого их них знаменует кульминацию целой эпохи в истории музыки. Особое место в творческом наследии композитора занимает Скрипичный концерт ре мажор. Сочинение, посвященное Брамсом своему близкому другу, скрипачу Йозефу Иоахиму, поражает трудностью сольной партии, рассчитанной на выдающиеся технические способности солиста. Концерт проникнут типично брамсовским ощущением светлой торжественности, которое лишь изредка нарушают вторгающиеся в движение музыки драматические образы. Сольную партию в концерте исполнит Никита Борисоглебский – замечательный виртуоз, награжденный званием «Заслуженный артист России», лауреат международных состязаний, среди которых XIII конкурс имени П. И. Чайковского в Москве (2007, II премия и пять специальных призов), конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе (2009, V премия). В 2010 году музыкант завоевал I премию на конкурсах имени Ф. Крейслера в Вене и имени Я. Сибелиуса в Хельсинки, а в 2013-м стал обладателем Гран-при конкурса Monte Carlo Violin Masters в Монако.

Во втором отделении прозвучит Девятая симфония «Из Нового света» чешского композитора Антонина Дворжака, созданная под впечатлением от пейзажей Великой американской равнины и ее жителей. Дворжак однажды заметил, что где бы он ни творил – в Америке или Англии, – он всегда писал истинно чешскую музыку. Не случайно в его последней симфонии причудливые ритмы индейского и негритянского фольклора тесно переплелись с песенностью родной Чехии.

Билеты на концерт доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/69      

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru 

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