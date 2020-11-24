Названа компания, являющаяся лучшим работодателем России

Согласно рейтингу журнала Forbes, лучшим работодателем России стала компания «Яндекс». Список из 50 компаний публикуется второй год подряд и относительно прошлогоднего результата, IT-корпорация улучшила свои позиции сразу на четыре пункта, пишет издание.

«Сотрудники Yandex могут рассчитывать на высокие зарплаты, в штаб-квартире в деловом квартале "Красная роза" у них есть доступ ко всем необходимым бытовым услугам, от душевых до химчисток», - сообщает Forbes.

Второе место в рейтинге лучших работодателей России заняла алмазодобывающая компания «АЛРОСА», средняя зарплата в которой составляет 124 тыс. рублей. На третьем месте расположился Тинькофф Банк, ставший в этом году третьим по числу активных розничных клиентов после Сбербанка и ВТБ, сообщает журнал.

Четвертую строчку списка занимает нефтехимическая компании РФ «СИБУР Холдинг», замыкает пятерку лидеров Газпромбанк. В десятку вошли производитель парфюмерии и косметики Splat, банки ВТБ и Сбербанк, компании МТС и золотодобывающая корпорация «Полюс».

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как уровень зарплаты, возможности обучения сотрудников, наличие соцпакета, условия труда, создание новых рабочих мест, благотворительность, инвестиции в инфраструктуру, а также экологическая политика организации.