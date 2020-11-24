Вход/Регистрация Подписка

Названа компания, являющаяся лучшим работодателем России

Москва, 24.11.2020

Согласно рейтингу журнала Forbes, лучшим работодателем России стала компания «Яндекс». Список из 50 компаний публикуется второй год подряд и относительно прошлогоднего результата, IT-корпорация улучшила свои позиции сразу на четыре пункта, пишет издание.

«Сотрудники Yandex могут рассчитывать на высокие зарплаты, в штаб-квартире в деловом квартале "Красная роза" у них есть доступ ко всем необходимым бытовым услугам, от душевых до химчисток», - сообщает Forbes.

Второе место в рейтинге лучших работодателей России заняла алмазодобывающая компания «АЛРОСА», средняя зарплата в которой составляет 124 тыс. рублей. На третьем месте расположился Тинькофф Банк, ставший в этом году третьим по числу активных розничных клиентов после Сбербанка и ВТБ, сообщает журнал.

Четвертую строчку списка занимает нефтехимическая компании РФ «СИБУР Холдинг», замыкает пятерку лидеров Газпромбанк. В десятку вошли производитель парфюмерии и косметики Splat, банки ВТБ и Сбербанк, компании МТС и золотодобывающая корпорация «Полюс».

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как уровень зарплаты, возможности обучения сотрудников, наличие соцпакета, условия труда, создание новых рабочих мест, благотворительность, инвестиции в инфраструктуру, а также экологическая политика организации.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Армения. На пути к катастрофе
    Как Никол Пашинян довел Армению до военной капитуляции и почему он до сих пор у власти
  2. Рубль может стать «идеей года»
    По оценке АКРА, до 2024 года российская валюта будет плавно расти. Аналитики с оговорками готовы согласиться с таким прогнозом, обращая внимание на три основных фактора, требующих мониторинга: динамика доллара относительно других валют, стоимость нефти и направление потоков капитала
  3. Счетная палата нашла платные дороги не стоящими этой платы
    Контрольное ведомство считает необходимым повысить требования к платным дорогам, одновременно критикуя тарифы. Это может привести к еще большему их повышению, считают аналитики, обращая при этом внимание на то, что помимо владельцев автомобилей, концессионерам платных дорог в определенных случаях платит и государство
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама