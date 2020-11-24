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Названо единственное условие для остановки пандемии COVID-19

Москва, 24.11.2020

Ирина Шестакова – доктор медицинских наук – назвала единственное условие для остановки пандемии коронавируса COVID-19. По мнению специалиста, только вакцинация трёх четвертей всего населения сможет остановить распространение этого смертельного вируса, передаёт РИА Новости.

При этом Шестакова пояснила, что даже в случае 100-процентной эффективности препарата вакцинация 50% населения не поможет ликвидировать эпидемию.

«Разговор идет о том, что вакцина должна быть хотя бы 60-70% эффективности и охватить мы должны 75% населения. Только тогда мы действительно за некоторое время сможем остановить пандемию коронавируса», – резюмировала доктор медицинских наук.

Ранее сообщалось, что учёные одного из исследовательских Университетов Швейцарии нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-19.

Они установили, что для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами – аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.

Напомним, по данным оперативного штаба, суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции составил 24 326 эпизодов. В общей сложности за весь период пандемии в стране выявлено 2 млн 138 828 эпизодов COVID-19.

Число летальных исходов за последние 24 часа составляет 491 человек, что стало новым антирекордом по смертности. Общее число безвозвратных потерь от коронавируса выросло до 37 031. Успешно справились с инфекцией 1 млн 634 671 пациент, из которых 23 226 были выписаны за последние сутки.

На первом месте среди регионов продолжает оставаться Москва, где отмечен прирост за сутки в 5838 пациентов. На втором месте Санкт-Петербург с приростом в 3179 диагнозов, что стало для города новым антирекордом. На третьем месте Московская область, где зафиксировано 970 новых случаев.

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