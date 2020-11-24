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Названы смертельно опасные симптомы COVID-19

Москва, 24.11.2020

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал смертельно опасные симптомы коронавируса COVID-19.

Оно отметила, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, усиленная частота дыхания в состоянии покоя говорят на дефицит кислорода в крови человека. Другие словами, эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности, что может привести к смерти, передаёт РИА Новости.

При этом специалист подчеркнул, что одышку нельзя считать специфическим симптомом коронавируса. Наиболее же характерным признаком заражения Болибок назвал потерю обоняния.

Также врач предупредил, что очень опасно лечить коронавирус самостоятельно.

«Необходимо обязательно обратиться к врачу, так как эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному даже в одной семье. И медлить здесь нельзя, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека всё нормально было, а завтра он уже в реанимации «на трубке» лежит», – резюмировал Болибок.

Ранее сообщалось, что Ирина Шестакова – доктор медицинских наук – назвала единственное условие для остановки пандемии коронавируса COVID-19. По мнению специалиста, только вакцинация трёх четвертей всего населения сможет остановить распространение этого смертельного вируса, передаёт РИА Новости.

При этом Шестакова пояснила, что даже в случае 100-процентной эффективности препарата вакцинация 50% населения не поможет ликвидировать эпидемию.

«Разговор идет о том, что вакцина должна быть хотя бы 60-70% эффективности и охватить мы должны 75% населения. Только тогда мы действительно за некоторое время сможем остановить пандемию коронавируса», – резюмировала доктор медицинских наук.

Напомним, по данным оперативного штаба, суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции составил 24 326 эпизодов. В общей сложности за весь период пандемии в стране выявлено 2 млн 138 828 эпизодов COVID-19.

Число летальных исходов за последние 24 часа составляет 491 человек, что стало новым антирекордом по смертности. Общее число безвозвратных потерь от коронавируса выросло до 37 031. Успешно справились с инфекцией 1 млн 634 671 пациент, из которых 23 226 были выписаны за последние сутки.

На первом месте среди регионов продолжает оставаться Москва, где отмечен прирост за сутки в 5838 пациентов. На втором месте Санкт-Петербург с приростом в 3179 диагнозов, что стало для города новым антирекордом. На третьем месте Московская область, где зафиксировано 970 новых случаев.

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