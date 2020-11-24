Цены на нефть превысили докризисный уровень

По данным на 8:10 по московскому времени стоимость фьючерсов нефти марки WTI с поставками в январе выросла в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,4, достигнув отметки $43,5 за баррель, что на 1% выше данных предыдущего дня торгов, сообщает портал «Банки.ру». Накануне торгов фьючерсы WTI прибавили в цене 1,5%, 22 ноября выросли на 1,2%.

Стоимость январских фьючерсов сорта Brent также демонстрирует положительную динамику, прибавив с начала торгов на Лондонской бирже ICE 0,9% до $46,4 за баррель. Днем ранее марка завершила торги на отметке $45,8 за баррель. Аналитики уточняют, что нефть 24 ноября торгуется на максимальных отметках после обвала в марте текущего года, вызванного развалом предыдущей сделки ОПЕК+, а также ограничениями , связанными с пандемией коронавирусной инфекцией.

На настроения рынка продолжают оказывать влияние сообщения об эффективности вакцин против COVID, а также данные об увеличении переработки нефти в КНР.