Невада, Мичиган и Пенсильвания утвердили победу Байдена

Власти американских штатов Невады, Мичигана и Пенсильвании утвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.

Ранее в штате Пенсильвания власти решили пересчитать голоса избирателей из-за небольшого разрыва между кандидатами.

Президент США Дональд Трамп разрешил начать процедуру передачи власти команде Джо Байдена, но при этом не признает своего поражения на выборах и будет добиваться судебного решения о своей победе.

7 ноября большинство американских СМИ назвали победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Лидеры Канады, Франции, Германии, Великобритании и ряда других стран поздравили Байдена с победой на президентских выборах.

Дональд Трамп и команда его юристов подали многочисленные иски о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов избирателей в нескольких штатах и Верховный суд США.