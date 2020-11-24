Новые ставки ВРИ в Москве простимулируют создание рабочих мест

Введение повышающих коэффициентов при смене вида разрешенного использования земельных участков в Москве позволит создать в городе баланс между строительством жилья и объектов, предоставляющих рабочие места, рассказали в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

Специалисты пояснили, что изменения призваны стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов, а также уменьшить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Как указали в департаменте сейчас наблюдается дисбаланс в сложившейся инфраструктуре столичных районов: большая часть коммерческой недвижимости с рабочими местами сконцентрирована в центре города и происходит ежедневная маятниковая миграция трудовых потоков из спальных районов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому, при изменении назначения арендуемого у города земельного участка будут применяться повышающие коэффициенты в зависимости от его месторасположения. В частности, для территорий в границах старой Москвы платеж увеличивается вдвое, для присоединенных территорий – в восемь раз.

До 19 ноября плата за изменение вида разрешенного использования устанавливалась в процентах кадастровой стоимости земли, при этом размер ставки зависел от плотности застройки. Теперь же размер платежа установлен из расчета за один квадратный метр площади нового строительства и не зависит от площади участка и плотности. При этом учитывается как территориальная зона застройки, так и функциональное назначение строящегося объекта.

«Изменения сделаны с целью сбалансировать строительство, чтобы в городе было как можно больше многофункциональных зон, объединяющих жилье с рабочими местами и социальной инфраструктурой. Поэтому для проектов с экстремально высокой плотностью застройки, где не предусмотрено создание каких-либо мест приложения труда, будут действовать повышающие коэффициенты, тогда как при строительстве многофункциональных проектов девелопер будет освобожден от платы за изменение вида разрешенного использования - соответствующую сумму нужно будет вложить в строительство мест приложения труда», - сообщили в ведомстве.

Рост платежей в новой Москве обусловлен большим объемом вложений города в строительство транспортной и социальной инфраструктуры. При определении коэффициентов учитывались все бюджетные инвестиции с 2012 года. Но даже с учетом восьмикратного роста плата за смену вида разрешенного использования при строительстве жилья вТиНАО будет ниже, чем в пределах старой Москвы.

В том случае, если одновременно со строительством жилья инвестор создает места приложения труда за пределами ТТК, то платеж за изменение вида использования под жилье может быть уменьшен или даже полностью отменен, также сообщили в департаменте. Теперь эта льгота распространяется не только на строительство объектов административно-делового или промышленно-производственного назначения, но и на объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торгово-развлекательных объектов, общественного питания, а также многофункциональных объектов, включающих все выше перечисленные виды.