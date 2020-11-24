Участникам рынка гаджетов продлят новый год до апреля

Кто не успел, тот не опоздал

Едва лишь правительство в понедельник утвердило порядок предустановки российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры со Smart TV, произведенные после 1 января 2021 года, как участники рынка, кажется, получили отсрочку применения этого нововведения, которой они очень ждали.

Сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты могут перенести до апреля 2021 года, заявили в Минцифры агентству ТАСС.

Отсрочку, и немаловажную, получает и само министерство. В понедельник ему было поручено до 15 декабря определить перечень рекомендованных к предустановке российских программ. Он включит поисковики, браузеры, соцсети, антивирусы, мессенджеры, портал госуслуг, офисное ПО и другие - всего 16 типов приложений, уточняет ТАСС.

«То, что Минцифры поддерживает инициативу депутатов о переносе срока вступления закона на три месяца, говорит, что диалог с отраслью ведется», — приводит агентство слова представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Google, LG и другие компании) Антона Гуськова. Он отметил, что отсрочка до апреля лучше для производителей, чем начало обязательной предустановки с начала года.

Заместитель министра подтвердил: «Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ретейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками и в настоящий момент мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников», — цитирует Максима Паршина ТАСС.

«Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», — сообщил он. Впрочем, и большой неожиданностью это не стало.

Вступление в силу закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения (подписан в конце 2019 года) уже переносилось: с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. За это Госдума проголосовала в марте. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о том, что предустановка российского программного обеспечения будет отложена до марта 2021 года.

Эх, «яблочко», да куда катишься?

Перенос сроков вступления в силу закона об обязательной предустановке российского софта на различные электронные устройства, продаваемые в России до апреля 2021 года – ожидаемая и прогнозируемая ситуация, комментирует член экспертного совета комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Алим Бишенов. Это во многом связано с тем, что законодатели долгое время медлили с формулировкой порядка предустановки отечественного ПО на технику. Без определяющего регламента участники этого рынка не могли точно определить количество времени, требуемое на проведение необходимых процедур, что в конечном итоге могло бы сорвать установленные сроки по выполнению новых требований и привести к штрафам.

Кроме этого, законодатели неоднократно меняли тактику: изначально предполагалось что обязательная предустановка отечественного ПО должна быть введена с 1 июля 2020 года, и она должна была касаться только смартфонов. На планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-тв это требование должно было начать распространяться только с июля 2021 года. За текущий год, в связи с неоднократными обращениями участников рынка через Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), или Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), требования об обязательной предустановке на телефоны неоднократно переносилось и в конечном итоге законодатели решили сделать сроки ввода требований едиными для всех.

До недавнего времени предполагалось, что требования вступят в силу с нового года, но, очевидно, что последнее обращение АПКИТ в правительстве было услышано. Эксперт напоминает, что ассоциация объединяет IT-компании, производителей и дистрибуторов электроники, включая «Яндекс», Apple, Huawei, «Марвел-дистрибуцию» и других известных компаний. И все они придерживались точки зрения, что обязательные требования предустановки необходимо отложить на срок как можно более длинный. Приводился аргумент, что правительство не определило порядок установки ПО, типы устройств и правила продажи ранее ввезенных в страну устройств.

Также не было ясно, кто именно будет контролировать исполнение требований закона, отмечает Алим Бишенов. Буквально на днях власти утвердили более понятные требования и правила предустановки отечественного софта на все обозначенные в законопроекте устройства. Однако времени до 1 января остается мало, а компании в обращениях указывали, что необходимо как минимум 3-4 месяца. В связи с чем и было, видимо, принято решение оставить обязательно исполнение до 1 апреля следующего года, считает он. При этом, как подчеркнуто в сообщении Минцифры это еще не окончательная дата — вероятно, если участники рынка вновь обратятся с просьбой переноса аргументируя это тем что они не успевают, они вполне могут быть услышанными.

В целом требование установки отечественного софта на электронные устройства далеко не для всех участников рынка является приятной новостью, говорит эксперт. Китайские производители электронной техники более сдержанно отнеслись к этому требованию и даже уже частично выполняют его (как например Samsung или Huawei). Наибольшее сопротивление оказывает Apple, для которой выполнение этого требования будет означать необходимость предоставлять доступ к приложениям в обход коммерческой площадки App Store.

Это, в свою очередь, дает сигнал другим странам повторить опыт России, что, разумеется, не вписывается в стратегию компании и будет находить регулярное сопротивление, отмечает Алим Бишенов. С другой стороны, компания может в целом и не исполнять эти требования, если сочтет что более выгодно оплачивать штрафы. По версии законопроекта санкция за продажу устройств без предустановленного российского ПО для юрлиц составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Эксперт уверен, что для таких производителей софта, как Яндекс или Mail.ru, этот закон представляет наибольшую выгоду, поскольку они генерируют подавляющее количество максимально популярных приложений на отечественном пространстве.

В свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что часть покупателей предпочитает устройства без российских приложений и прогнозирует рост спроса на них. По его мнению, есть сомнения во влиянии российского софта на производительность гаджетов, а также в том, что данные с телефона не будут передаваться в какие-либо ведомства. На этих основаниях он предполагает активизацию в дальнейшем рынка серых гаджетов.

В целом же, уверен Алексей Кричевский, непосредственно производителям нет принципиальной разницы, ставить на телефоны, планшеты, ноутбуки российские приложения, и для них это большой проблемой не будет.