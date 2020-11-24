Полмиллиона россиян оформили страховку от коронавируса

Приблизительно полмиллиона россиян оформили страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Общая сумма, собранная компаниями за данных вид страхования, составляет 1,6 млрд рублей, объем выплат - 109 млн рублей, рассказал замглавы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов. Новость прозвучала в ходе его выступления на конференции, организованной «Экперт РА».

«В этом году страховщики начали осваивать для себя новый продукт - страхование от коронавируса. Заключено за прошедший период более 300 тысяч договоров страхования, которые покрывают риск заболевания коронавирусной инфекцией 496 тысяч застрахованных лиц», - сообщил топ-менеджер. Он уточнил, что средняя страховая выплата по таким полюсам составляет 48,6 тыс. рублей, а страховка 3,2 тыс. рублей.

В 13% случаев граждане получили отказ от страховых компаний в оформления такого полиса. В большинстве случаев произошло это из-за неподтверждения инфекции или отсутствию необходимых документов. У отдельных компаний доля отказов по данным выплатам достигает 30%, по таким эпизодам ведется усиленный мониторинг, добавил Козлов.