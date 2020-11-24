Попова заявила, что COVID будет возвращаться каждый год

Коронавирусная инфекция нового типа будет возвращаться ежегодно в сезон простуд, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мнением она поделилась в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека. Она обратила внимание на выраженную «сезонность вируса».

«В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии», - рассказала чиновница. Она напомнила, что характеристика свойственна респираторным вирусам в «выраженной сезонностью», что означает о ежегодной активности ковида в холодный период года.

Также Попова заявила о признаках «стабилизации ситуации с COVID в России», но при этом расслабляться пока рано.

Ранее сообщалось, что в России за мигнувшие сутки выявлено 24 326 новых эпизодов в 85 регионах РФ, передает оперштаб. В общей сложности за весь период пандемии в стране зафиксировано 2 млн 138 828 эпизодов COVID-19.

Число летальных исходов за последние сутки составило 491 человек, что стало новым антирекордом по смертности. Общее число безвозвратных потерь от ковида выросло до 37 031. Успешно справились с инфекцией 1 млн 634 671 пациент, из которых 23 226 были выписаны за последние 24 часа.