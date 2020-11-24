Ситуация на кредитном рынке изменилась на противоположную

Черными красками

Ряд лет после кризисов середины десятилетия потребительское кредитование активно росло, таща за собой экономику. Меры по охлаждению кредитного рынка ЦБ РФ предпринял еще год назад. А затем самым негативным образом повлияла на кредит пандемия коронавируса. Рынок переживает драматичное падение на треть.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские банки выдали в октябре 1,24 млн потребительских кредитов, что на 30,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы бюро, по сравнению с сентябрем также зафиксировано снижение — на 4,6%. В январе — октябре 2020 года было выдано 11,8 млн потребительских кредитов, что на 26,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, тенденция более консервативного подхода в розничном кредитовании сохраняется: значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки был умеренным, а значение ПКР находилось на высоком уровне.

Одновременно ЦБ опубликовал данные, согласно которым по итогам III квартала было выявлено на 56,8% больше нелегальных кредиторов по сравнению с апрелем-июлем: 207 вместо 132. Это, утверждает регулятор, связано с ослаблением карантинных мер, которые Также, пишет «Прайм», по данным Федеральной службы судебных приставов, россияне стали больше жаловаться на «черных коллекторов», число таких жалоб увеличилось на 6%.

Замедление темпов выдачи розничных кредитов как год к году, так и последовательно месяц к месяцу указывает на системную проблему в экономике, отмечает основатель инвестклуба Frendex Руслан Пичугин. Очевидно, что последствия пандемии дают о себе знать. Причем ситуация тут очень интересная тем, говорит он, что ужесточение кредитного скоринга ( системы оценки клиентов — «Эксперт online») происходит параллельно с падением доходов населения. Из-за этого такие большие цифры снижения.

В свою очередь, продолжает эксперт, банки также должны более тщательно выбирать кому предоставить кредит, а кому нет. Им сейчас как никогда важно следить за качеством своего портфеля. Резервы банков не безграничны, а ЦБ РФ требует максимально жесткой отчетности. В случае несоблюдения правил, можно и лицензии лишиться или просто не справится со взятыми на себя обязательствами, как это уже случилось с 30 банками в этом году и может случиться еще с 35 в следующем.

Вторая же сторона медали - это рост активности незаконных кредитных организаций, спрос на услуги которых резко вырос. Все понимают, говорит Руслан Пичугин, что риски там выше, и проценты по кредитам куда менее выгодные, но выбора у людей не остается. Пандемия показала, что ощутимой помощи от государства ждать не приходится, а деньги все равно нужны. Поэтому они обращаются туда, где их можно получить даже со слабой кредитной историей. Как следствие этого процесса — рост числа коллекторских компаний, часть из которых действует вне правового поля.

Самое же печальное, говорит эксперт, что замедление темпов кредитования отразится на темпах роста экономики, которые в 2020 году и так звезд с неба не хватают, а затяжное падение банковской активности приведет к проблемам и в 2021 году.

Кому дадут кредит

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подробнее поясняет, в чем состоит ужесточение требований банков к заемщикам. В прошлом году с 1 октября Центробанк увеличил объем требований к финансовым организациям, чтобы снизить риски, связанные с закредитованностью населения. Для недопущения формирования кредитного пузыря, регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. В результате, конечно, банкам выгоднее давать заемные средства «качественным» клиентам: с минимальными просрочками или без них, с высокой и официальной заработной платой.

Под подобные условия попадает ограниченный процент россиян. А из них многие низкой финансовой грамотностью испортили себе кредитную историю, отмечает эксперт. Именно поэтому с начала года по октябрь банки выдали почти на четверть меньше потребительских кредитов, заняв россиянам лишь 11,8 млн рублей.

Так как при этом в кредитах нуждаться они не перестали, люди идут в любые организации, которые готовы давать деньги с минимумом требований и документов, говорит Павел Сигал. Это привело к увеличению числа мошенников, оформляющих займы под огромные проценты. Они пользуются ослаблением работы проверяющих органов в период пандемии и только ухудшают кредитную историю и жизнь населения.

РГС Банк не проводил мероприятий по ужесточению кредитных процедур рассмотрения заявок на кредиты для физических лиц на фоне второй волны пандемии, рассказал руководитель дирекции по управлению розничными рисками банка Николай Сычев. Напротив, в ноябре банк упростил требования к пакету документов для оформления, к примеру, автокредитов. Уровень одобрения кредитных заявок при этом держится на достаточно стабильном уровне. Для нас, как и прежде, важны в первую очередь положительная кредитная история и долговая нагрузка клиента, говорит он.

Однако стоит признать, отмечает Николай Сычев, что за последние месяцы ряд рыночных игроков скорректировал свои скоринговые модели, учтя тенденции кризисного времени, в том числе и по профилю потенциального заемщика. Внимание игроков рынка направлено сейчас на качество портфеля в связи с наличием предпосылок для его ухудшения на фоне второй волны пандемии.

Тенденцию по сокращению AR (approval rate, уровень одобрения кредитных заявок — «Эксперт online») на рынке можно также объяснить ростом доли дистанционных каналов оформления кредитных заявок, объясняет банкир. Там уровень одобрения традиционно несколько ниже, чем в офлайн-каналах из-за более низкого качества клиентских данных и наличия массовых рассылок от брокеров и других источников.

Если говорить о дальнейшем развитии ситуации с уровнем одобрения, то, уверен Николай Сычев, банки будут реагировать на развитие ситуации с пандемией с точки зрения влияния на платёжную дисциплину заёмщиков, уровень безработицы и другие макроэкономические факторы.