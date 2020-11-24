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Прогноз погоды: синоптики рассказали, где в России ждать новых снегопадов

Москва, 24.11.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали, где в России ждать новых снегопадов

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Снег, выпавший в конце прошлой недели в большинстве регионов России и впервые в этом году накрывший почву белым покрывалом, начитает таять на фоне незначительного, но всё-таки потепления.

Погода в Центральном федеральном округе и Москве

Однако, по прогнозу синоптиков, до конца этой недели снег в Центральном федеральном округе точно сохранится на почве, чему будет способствовать хмурая, облачная погода, ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и осадков. А вот обильных снегопадов здесь пока ждать всё-таки не приходится.

Поэтому высота снежного покрова пока не увеличится. Но есть вероятность, что он сохранится, возможно, не повсеместно, но все-таки. Как пояснили в Гидрометцентре, если снег в ближайшие 7-8 дней останется лежать на земле, то, например, в Тульской, Тверской, Калужской и Ярославской областях, а также в Москве и Подмосковье, где с 30 ноября столбики термометров опустятся ниже нуля градусов, можно будет говорить об устойчивом снежном покрове, который до весны уже вряд ли сойдёт. 

Погода в Приволжском федеральном округе

Тёплые и влажные атмосферные воздушные массы накрывают Приволжский федеральный округ. В совокупности с наследием холодного антициклона это выдаёт необычную погоду. Так, в Татарстане сейчас держится умеренно морозная погода – минус 2-3. Но процесс потепления сопровождается выпадением осадков, преимущественно в виде снега.

Поэтому до конца недели снежный запасы по всему Поволжью значительно пополнятся. И если пока за это отвечает тёплый атмосферный фронт с запада, то во второй половине недели поставщиком снегопадов станет обширный скандинавский циклон.

При этом в настоящее время территория округа заснежена очень неравномерно. Например, на севере Поволжья высота сугробов уже достигает 20 см, однако на юге округа мокрый снежок едва прикрывает почву.

Погода на Урале в Сибири и в Дальневосточном федеральном округе

За Уралом определять климатическую обстановку поручено антициклону, центр которого сейчас возвышается над югом Сибири. При этом влияние этого атмосферного фронта распространяется не только на сибирские просторы, но и на регионы Урала и Дальнего Востока.

Так, на юге Камчатского края циклон уже проявил себя снегопадами и метелями, местами выпало до 25 мм осадков, а порывы ветра порой достигают штормовой силы.

Непогода обрушилась также на Чукотку. Здесь все ближайшие дни будут идти обильные снегопады при ветре, усиливающемся до 30 метров в секунду и более. Высота снега в Чукотском автономном округе до конца недели составит более 60 см, а воздух к выходным в Анадыре остынет с сегодняшних минус 3 до минус 10. С наступлением же календарной зимы здесь даже днём подморозит уже до минус 21, при это снегопады не прекратятся.

А вот в Приморье, где мощный циклон стал виновником редкого стихийного бедствия, в ближайшие дни снега не будет. Например, сегодня благодаря обширному антициклону, распространившему свое влияние от Уральских гор до Охотского моря, атмосферное давление в крае подросло до нормальных значений. Поэтому при малооблачном небе осадков не ожидается.

В среду, 25 ноября, влияние на погоду в регионе окажет атмосферный фронт, который протянется через Японское море. В большинстве районов края он осадков не вызовет. Также не стоит ждать снега и жителям Владивостока. В столице Приморья в ночь среду ожидаются умеренные морозы (минус 2-4). В светлое время суток и вовсе будет плюс 1-3. К выходным во всём Приморье похолодает, но дефит осадков сохранится. 

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