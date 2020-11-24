Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе

Глава российского государства Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевы ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, лидеры трёх стран, в частности, обсудили вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Ранее сообщалось, что накануне на территории Нагорного Карабах в результате подрыва на мине погиб азербайджанский военнослужащий, а офицер российского контингента миротворческих сил и четверо сотрудников МЧС получили ранения.

Инцидент произошёл, когда совместная группа, состоящая из российских миротворцев, азербайджанских военнослужащих, сотрудников МЧС Нагорного Карабаха и Международного Комитета Красного креста, вели поиск тел погибших в Тертерском районе.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям в регион вводятся российские миротворцы. Азербайджан продолжит контролировать все захваченные в ходе войны в Карабахе территории и населенные пункты и, кроме того, Ереван обязан передать Баку, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.