Специалист рассказал, какие данные в смартфоне лучше удалять каждый месяц

Пользователям смартфонов рекомендовано проводить ежемесячный «аудит» приложений, информации, хранящейся в облаке, и данных, полученных из мессенджеров, рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Он подчеркнул, что именно данное содержимое чаще всего всего засоряет память мобильного устройства.

В среднем у владельцев смартфонов установлено на их устройствах более ста приложений, из которых используется постоянно не более десяти, не считая технических приложений. Для освобождения места на устройстве рекомендуется ежемесячно удалять приложения, которые за этот срок ни разу не открылись. Также для ускорения работы смартфона эксперт рекомендует отключить push-уведомления в ненужных приложениях и не забывать про приложения, которые работают в фоновом режиме.

Кусков напомнил, что проверка данных, хранящихся на облаке, поможет уменьшить объем передаваемых данных. Помимо этого, компании даже за хранение минимального объема требуют дополнительные деньги, таким образом, очистив память, можно сэкономить, добавляет эксперт.

Также Кусков призвал не дублировать весь контент, проходящий через мессенджеры, в память телефона. Отключить функцию можно в настройках телефона, добавил он.