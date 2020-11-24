США вернутся в Парижское соглашение по климату

Бывший государственный секретарь США Джон Керри заявил, что США при президентстве Джо Байдена США вернуться в Парижское соглашение по климату и будут заключать новые международные договоры о сохранении климата.

Ранее команда Байдена заявила, что Джон Керри будет назначен специальным посланником президента США по климату.

В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из Парижского соглашения по климату, поскольку его выполнение наносит Соединенным Штатам экономический ущерб.