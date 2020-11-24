США заявили о непризнании российской морской границы в районе залива Петра Великого

По мнению командования ВМС США эсминец «Джон Маккейн» не нарушал российской международно-признанной границы Петра Великого в Японском море.

«В 1984 году СССР объявил систему прямых исходных линий вдоль своего побережья, включая прямую исходную линию, ограничивающую залив Петра Великого, как заявленные внутренние воды. Это... не соответствует нормам международного права, отраженным в Конвенции по морскому праву и ограничивающей воды залива... Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России», – говорится в заявлении, размещенном на сайте Седьмого флота США.

Ранее министерство обороны России распространило заявление о том, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России со стороны американского эсминца

«Джон Маккейн», который вторгся в территориальные воды на два километра. «Адмирал Виноградов» предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.