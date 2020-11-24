Стоимость нефти сорта Brent впервые с 6 марта превысила 47 долл.

Мировые цены на «чёрное золото» стремительно растут на новостях о том, что действующий глава Белого дома Дональд заявил, что дал распоряжение о передачи власти Джо Байдену. При этом нефть дорожает с открытием торгов в США.

Так, по данным на 17:50 мск стоимость контрактов на Brent торговалась 47,17 долл. (+2,45%). за бочку. Таким образом, нефть этой марки превысила отметку в 47 долл. впервые с 6 марта. Фьючерсы WTI выросли в цене на 2,76% – до 44,25 долл. за баррель

По мнению экспертов, кроме Трампа, нефтяные торговые площадки продолжают отыгрывать позитив от вчерашней новости о появлении ещё одной вакцины от коронавируса.

Напомним, накануне британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала данные о том, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины от COVID-19, которая разрабатывается совместно с учёными из Оксфорда, показал среднюю эффективность на уровне всего 70%.

Как пояснили в AstraZeneca, участники исследования получали два разных варианта дозировки вакцины от коронавируса. При этом один из них показал эффективность на уровне 90%, другой – всего на уровне 60%. Таким образом, средний анализ показал, что вакцина является эффективной в предотвращении COVID-19.