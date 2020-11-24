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Трамп распорядился начать передачу власти команде Байдена

Москва, 24.11.2020
#Выборы за рубежом
#Выборы-2020 в США
#Политика
  • Трамп распорядился начать передачу власти команде Байдена

Pool/ABACA

Управление общих служб (GSA), независимое агентство, организующее работу федерального правительства США, заявило, что Джозеф Байден победил на президентских выборах и что должна немедленно начаться подготовка к передаче власти новой администрации. Глава GSA Эмили Мерфи подчеркнула, что говорит о победе Байдена, основываясь на «законе» и «фактах».

Дональд Трамп, похоже, окончательно смирился с поражением и сообщил через Twitter, что приказал своим помощникам сотрудничать в передаче власти команде Байдена. При этом он, правда, добавил, что продолжит борьбу против результатов выборов.

«Никогда не признаю фальшивые результаты и «Dominion» (компания, продающая программное обеспечение и аппараты для голосования)»,- написал Дональд Трамп.

Шансы начавшего дорабатывать последние два месяца на посту президента США Трампа изменить результаты выборов сейчас минимальны. Его юристы обратились в суды в общей сложности с тремя десятками исками с требованием признать результаты выборов недействительными ввиду многочисленных фальсификаций и махинаций, но практически везде потерпели поражение. В прошлую субботу федеральный судья в Пенсильвании отказал команде Трампа в удовлетворении очередного иска, а в понедельник Мичиган окончательно объявил о победе Байдена.

Аудиты, пересчеты бюллетеней и судебные иски не оказали существенного влияния на результаты. В нескольких случаях отрыв Байдена в пересчитываемых округах даже увеличился.

Официальное признание GSA победителя – процесс почти автоматический и в подавляющем большинстве случае проходит практически незаметно. Эмили Мерфи сделала это лишь через три недели после выборов. В результате передача власти, процесс сложный и длительный, начнется с большой задержкой. Его участникам придется поторопиться, чтобы успеть все закончить до 20 января 2021 года, когда произойдет инаугурация Джозефа Байдена и он официально станет 46-м президентом США. Задержка вызывает особую тревогу из-за пандемии Covid-19 и вызванного ей экономического кризиса, которые значительно осложняют всю обстановку в США и сам процесс передачи власти. Демократов особенно беспокоит ситуация с национальной безопасностью. Она может пострадать, потому что задержка с передачей власти до сих пор не позволяет избранному президенту получить доступ к секретной информации, связанной с безопасностью.

«Мы продолжим энергичную борьбу,- написал Трамп после того, как СМИ опубликовали письмо Мерфи Байдену.- Я верю в победу! И тем не менее, в интересах страны я порекомендовал Эмили и ее команде сделать все, что необходимо согласно протоколу. Я распорядился, чтобы моя команда оказывала им необходимое содействие».

Помощники Трампа назвали передачу власти «обычным процедурным мероприятием» и подчеркнули, что продолжат борьбу.

Между тем, после признания GSA Байдена победителем и начала передачи власти бегство с «корабля» Трампа усилилось. Все больше высокопоставленных республиканцев признают победу Джозефа Байдена.

«Юристы президента Трампа не предоставили доказательства массовых фальсификаций, которые необходимы для отмены итогов выборов,- выразил общее мнение «предателей» сенатор республиканец от Луизианы Билл Кассиди.- Я голосовал за президента Трампа, но победил Джо Байден».

Несмотря на задержку Джо Байден энергично формирует свою администрацию. Письмо Эмили Мерфи с признанием его победителем совпало с объявлением нескольких кандидатур на ключевые посты в новом правительстве. Джо Байден заявил, что выбрал на пост Госсекретаря Тони Блинкена, министра финансов – Джанет Йеллен, бывшую главу ФРС; а помощника по национальной безопасности – Джейка Салливана. Нашел избранный президент, похоже, в новой администрации Белого дома место и еще одному бывшему коллеге. Джон Керри, возглавлявший при президенте Обаме внешнеполитическое ведомство, сейчас станет главным по климату.

Кстати, новое правительство будет сильно отличаться от всех предыдущих правительств. В нем будет, как никогда, много женщин (например, впервые женщины возглавят Минфин и разведку), а также впервые появится министр, кубинец по национальности. Министерство внутренней безопасности возглавит Алехандро Майоркас.

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