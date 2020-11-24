Учёные нашли препараты, которые способны блокировать COVID-19

Учёные одного из исследовательских Университетов Швейцарии нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-19.

Они установили, что для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами – аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы, предаёт РИА Новости.

Проанализировав потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения при COVID-19, специалисты выяснили, что некоторые ингибиторы в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп.

При этом тесты показали, что один из исследуемых ингибиторов может полностью заблокировать проникновение вируса COVID-19 в клетки.

Ранее сообщалось, что по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирусная инфекция нового типа будет возвращаться ежегодно в сезон простуд. Об этом она заявила в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека.

«В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии», – подчеркнула главный санитарный врач страны.

При этом Попова напомнила, что характеристика свойственна респираторным вирусам в «выраженной сезонностью», что означает о ежегодной активности коронавируса в холодный период года.

Также глава Роспотребнадзора рассказала о признаках «стабилизации ситуации с COVID-19 в России», добавив, что расслабляться пока рано.

Напомним, по данным оперативного штаба, суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции составил 24 326 эпизодов. В общей сложности за весь период пандемии в стране выявлено 2 млн 138 828 эпизодов COVID-19.

Число летальных исходов за последние 24 часа составляет 491 человек, что стало новым антирекордом по смертности. Общее число безвозвратных потерь от коронавируса выросло до 37 031. Успешно справились с инфекцией 1 млн 634 671 пациент, из которых 23 226 были выписаны за последние сутки.

На первом месте среди регионов продолжает оставаться Москва, где отмечен прирост за сутки в 5838 пациентов. На втором месте Санкт-Петербург с приростом в 3179 диагнозов, что стало для города новым антирекордом. На третьем месте Московская область, где зафиксировано 970 новых случаев.