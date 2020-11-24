Вход/Регистрация Подписка

Учёные рассказали о факторе, повышающем риск развития болезни Альцгеймера

Москва, 24.11.2020

Учёные Медицинского Университета Южной Каролины назвали фактор, который повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 339 пациентов со средним возрастом в 72 года с диагнозом умеренного когнитивного нарушения, специалисты установили, что пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера, передаёт РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Отмечается, что учёные следили за показателями головного мозга участников исследования, измеряя с помощью МРТ базовые объёмы двух областей головного мозга, которые отвечают за формирование воспоминаний.

Спустя несколько лет у 72 добровольцев нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, оставшиеся 267 человек остались в стабильном состоянии. Выяснилось, что у пожилых людей с лёгкими когнитивными нарушениями и симптомами тревожности болезнь Альцгеймера прогрессировала значительно быстрее, чем у людей без тревоги.

Как полагают специалисты, результаты их исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.

Ранее сообщалось, что учёные-генетики одного из британских научных университетов назвали одну из главных причин развития слабоумия.

Они установили, что основная часть случаев ранней деменции связана не с наследственными факторами, а с появлением новых «точечных» мутаций в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга. При этом учёные отметили, что болезни Альцейгмера и Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках так называемого белкового «мусора», постепенно убивающего нейроны в разных частях мозга.

Это в свою очередь приводит к потере памяти и старческому слабоумию при болезни Альцейгмера, а также к потере контроля над конечностями при развитии болезни Паркинсона. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Чубайс не ушел под Шувалова
    Кабмин устроил большую чистку среди институтов развития. Причем с некоторыми решили не церемониться — их просто ликвидируют. Некоторые — объединяют. Иногда — в довольно странные гибриды
  2. Армения. На пути к катастрофе
    Как Никол Пашинян довел Армению до военной капитуляции и почему он до сих пор у власти
  3. Возможна ли российская школа без «Войны и мира»
    Рассмотреть возможность убрать огромные тома таких классических литературных произведений, как «Война и мир» и «Тихий Дон» из школьной программы предложила доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ), кандидат филологических наук Ирина Мурза. Предложение немедленно вызвало бурную дискуссию в СМИ, педагогической, филологической и родительской среде, дойдя даже до Госдумы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама