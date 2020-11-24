Учёные рассказали о факторе, повышающем риск развития болезни Альцгеймера

Учёные Медицинского Университета Южной Каролины назвали фактор, который повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 339 пациентов со средним возрастом в 72 года с диагнозом умеренного когнитивного нарушения, специалисты установили, что пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера, передаёт РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Отмечается, что учёные следили за показателями головного мозга участников исследования, измеряя с помощью МРТ базовые объёмы двух областей головного мозга, которые отвечают за формирование воспоминаний.

Спустя несколько лет у 72 добровольцев нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, оставшиеся 267 человек остались в стабильном состоянии. Выяснилось, что у пожилых людей с лёгкими когнитивными нарушениями и симптомами тревожности болезнь Альцгеймера прогрессировала значительно быстрее, чем у людей без тревоги.

Как полагают специалисты, результаты их исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.

Ранее сообщалось, что учёные-генетики одного из британских научных университетов назвали одну из главных причин развития слабоумия.

Они установили, что основная часть случаев ранней деменции связана не с наследственными факторами, а с появлением новых «точечных» мутаций в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга. При этом учёные отметили, что болезни Альцейгмера и Паркинсона вызываются накоплением в нервных клетках так называемого белкового «мусора», постепенно убивающего нейроны в разных частях мозга.

Это в свою очередь приводит к потере памяти и старческому слабоумию при болезни Альцейгмера, а также к потере контроля над конечностями при развитии болезни Паркинсона.