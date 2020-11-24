В Кремле рассказали, почему Путин пока не сделал прививку от коронавируса

Глава пресс-службы главы государства Дмитрий Песков, объяснил журналистам, почему президент РФ Владимир Путин пока не сделал себе прививку от коронавируса. По словам представителя Кремля, российский лидер не может принимать участие в вакцинации от COVID-19 в качестве добровольца, а массовая иммунизация населения ещё не началась, передаёт РИА Новости.

«Надо понимать, что в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании – это невозможно. А массовое вакцинирование в России ещё не стартовало», – резюмировал Песков.

Напомним, по данным оперативного штаба, суточный прирост в России новых случаев коронавирусной инфекции составил 24 326 эпизодов. В общей сложности за весь период пандемии в стране выявлено 2 млн 138 828 эпизодов COVID-19.

Число летальных исходов за последние 24 часа составляет 491 человек, что стало новым антирекордом по смертности. Общее число безвозвратных потерь от коронавируса выросло до 37 031. Успешно справились с инфекцией 1 млн 634 671 пациент, из которых 23 226 были выписаны за последние сутки.

На первом месте среди регионов продолжает оставаться Москва, где отмечен прирост за сутки в 5838 пациентов. На втором месте Санкт-Петербург с приростом в 3179 диагнозов, что стало для города новым антирекордом. На третьем месте Московская область, где зафиксировано 970 новых случаев.