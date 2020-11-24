В Москве побит новый рекорд по числу зарегистрированных ипотек за один месяц

В октябре 2020 года зарегистрировано 12 103 договора ипотечного жилищного кредитования, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Таким образом побит предыдущий рекорд по числу регистраций ипотек за один месяц, сообщили в управлении Росреестра по Москве.

«В столичном регионе в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек – превышен показатель в 12 тыс. договоров, что на 15% больше рекордного декабря прошлого года, когда было зафиксировано 10,5 тыс. кредитов на приобретение недвижимости. При этом число сделок растет в среднем на 10% ежемесячно с июня, практически сразу после начала действия программы льготного кредитования при покупке квартиры на первичном рынке жилья», - прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, господдержка ипотеки доказала свою эффективность. Всего с января по октябрь зарегистрирован 79 771 ипотечный договор, что на 11% больше, чем за десять месяцев прошлого года (72 057) и на 10% - по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (72 595).

Драйвером роста ипотеки в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования для новостроек, доля которых сейчас составляет примерно половину от всех регистраций недвижимости с ипотекой с начала 2020 года, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На 19 ноября сумма выданных льготных ипотечных кредитов в Москве составила 213,7 млрд рублей, за месяц этот показатель увеличился на 19,6%. Количество выданных с начала года льготных кредитов составило 38,7 тысячи, за месяц их число выросло на 18,1%. Сейчас на столицу приходится 26,5% от общей суммы выданных в России льготных ипотечных кредитов», - сказал он.

По словам Ефимова, рост интереса покупателей к столичной недвижимости был поддержан снижением ключевой ставки ЦБ РФ и низкой инфляцией. Это привело к снижению ставок по ипотечным кредитам на покупку вторичного жилья и росту в этом секторе жилищного ипотечного рынка. Эти факторы позволили Москве превысить рекордные показатели 2019 года по общему числу регистраций недвижимости с ипотекой, отметил заммэра.