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В начале 2021 года начнутся поставки «Спутник V» на экспорт

Москва, 24.11.2020

Первые поставки на экспорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнутся в январе 2021 года. «Первые международные партии российской вакцины «Спутник V» будут доставлены покупателям в январе 2021 года на основе существующих договоров с иностранными производителями», – написано в твиттере разработчиков «Спутник V».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заявил, что «Спутник V» выйдет на международный рынок благодаря партнерству с производителями в Индии, Китае, Бразилии, Южной Корее и еще нескольких стран.

Кром того, названа стоимость «Спутник V» для международных рынков – в общей сложности двухкомпонентная вакцина будет стоить менее 20 долларов США.

«Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет стоить менее 10 долларов. РФПИ продолжает расширять существующие соглашения с международными партнерами-производителями для производства вакцины для более чем 500 миллионов человек в 2021 году», – сказано в твиттере разработчиков препарата.

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