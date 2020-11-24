В октябре ВВП России сократился на 4,7%

По оценке министерства экономического развития России, в октябре 2020 года падение ВВП в годовом выражении ускорилось до -4,7% по сравнению с падением на 3% в сентябре месяце. За прошедшие 10 месяцев 2020 года падение ВВП оценивается на уровне 3,6% в годовом выражении.

Основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. В октябре выпуск сельхозпродукции в годовом выражении в октябре сократился на 6,6%. Выпуск обрабатывающих отраслей в октябре сократился на 4,4% в годовом выражении. Основной отрицательный вклад внесли сектор нефтепереработки и отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос.