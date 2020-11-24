В ВОЗ заявили о нескольких «нулевых» пациентах с COVID

По заявлению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, есть вероятность, что первых зараженных COVID-19 было несколько, от разных носителей и в разное время.

«Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», - цитирует представителя организации «РИА Новости».

Также эксперт подчеркнул, что вирус имеет естественное происхождение и согласно самой распространенной версии перешел к человеку от летучих мышей. Однако не исключается, что передача вируса могла произойти через несколько источников и в разные временные отрезки.

Райан сообщил также, что в ВОЗ не могут точно сообщить, что привело к вспышке инфекции – «человек, животные или заражение окружающей среды», но можно точно сказать, что были случаи заражения опережавшие «события на рынке в городе Ухань».

В конце 2019 года Пекин заявил в ВОЗ, что в стране зафиксирован рост заболеваемости неизвестной инфекцией. За короткий период времени вирус проник в 210 стран мира и 11 марта организация объявила пандемию коронавируса. В качестве источника заражения назывались летучие мыши. Ряд аналитиков высказывали мнение об искусственном происхождении инфекции.